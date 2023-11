¿Los comprarías? Éste es el precio de los tenis ‘fosfo fosfo’ de Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez se ha caracterizado por utilizar sue tenis "fosfo fosfo" (Captura de pantalla)

Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, aspirante a la presidencia de México en las elecciones del 2024 por el partido Movimiento Ciudadano (MC), se ha convertido en una de las mujeres más populares en las redes sociales, esto, por su peculiar forma de ser y su carisma.

Hace unos días respondió al expresidente Vicente Fox Quesada, luego de llamarla “dama de compañía” de Samuel García en redes sociales. “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer (...) Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómela en cuenta”, le dijo a Fox.

Además, luego de que Fox fuera severamente criticado por internautas y figuras políticas, y su cuenta de X fuera cerrada, Rodríguez posteó un mensaje en el que señaló que “con la fosfo fosfo no se mete nadie prro”, acompañado de una captura de pantalla de que la cuenta de Fox ya no existía, y una foto del empresario Elon Musk, dueño de la red social.

Rodríguez ha ocupado, de manera publicitaria, la frase fosfo fosfo, que dijo ella por primera vez en un video que posteó en sus redes sociales hace unos años, cuando enseñó sus tenis a sus seguidores. “¿Quieren ver mis tenis? Fosfo fosfo”, dijo en ese video, que se hizo viral porque internautas señalaron que había ignorado a su esposo Samuel García.

¿Cuánto cuestan los tenis “fosfo fosfo”?

Los tenis ya no se encuentran disponibles en la página oficial de Nike, pero pueden encontrarse en algunas otras páginas de ventas. (Impresión de pantalla)

Los famosos tenis fosfo fosfo de Mariana Rodríguez, son los Nike Air Zoom SuperRep en color Total Orange para mujer. Ese modelo ya no se encuentra disponible en la página oficial de Nike.

En algunos sitios no oficiales, como StockX, pueden encontrarse en un precio de 2 mil 400 pesos. Sin embargo, se desconoce cuál era el precio que tenían al momento de su lanzamiento.

¿Cómo nació la frase fosfo fosfo?

En 2020, Samuel García era senador por el partido Movimiento Ciudadano, sin embargo, ya estaba entre sus planes postularse para ser gobernador de Nuevo León, misma en la que su esposa, Mariana Rodríguez, siempre lo apoyó.

Fue durante un video que publicó la también influencer, en sus redes sociales, que nació la famosa frase que ahora se utiliza como publicitaria.

Mariana Rodríguez es esposa de Samuel García. (Instagram/@marianardzcantu)

En el video se puede ver a García enumerando algunos municipios de Nuevo León, y después, le preguntaba a Mariana Rodríguez que qué opinaba. La también empresaria solamente le responde “vámonos”, y en seguida le pregunta a sus seguidores si quieren ver sus tenis.

“Fosfo fosfo”, exclamó, mientras enfocaba sus tenis de color naranja fosforecente.