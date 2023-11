Esto dijo Samuel García de Vicente Fox tras sus críticas a Mariana Rodríguez

(Foto: Archivo y Twitter @nuevoleon)

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, rompió el silencio y se pronunció en contra del ex mandatario Vicente Fox Quezada, quien emitió comentarios descalificativos en contra de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amor por Nuevo León.

A través de su cuenta de Instagram, el gobernador con licencia de Nuevo León agradeció el apoyo que se ha mostrado en la conversación pública a la también empresaria e influencer, no obstante, no dejó pasar el momento para criticar y señalar al ex mandatario.

Samuel García celebró que, tras las descalificaciones le cerraron la cuenta de Twitter, ahora X, al ex presidente del país, quien fue denunciado por violencia política en razón de género por el equipo de su campaña.

(X/@marianardzcant y CUARTOSCURO)

“Gracias por todos sus apoyos, sus muestras de cariño, su ánimo, a quienes defendieron a Mariana del marihuano de Fox, gracias. Se quedó si cuenta por bruto y ojalá que lo sancionen”, destacó en redes sociales.

Días previos, el coordinador de su campaña, Jorge Álvarez Máynez del emecista hizo pública la denuncia presentada ante la Unidad Técnica de los Contenciosos Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política que vulnera los derechos electorales de la empresaria.

“Presentamos una denuncia contra Vicente Fox por los ataques que hizo a Mariana Rodríguez en razón de su género. No vamos a permitir que el PRIAN en lo de esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”, destacó en su cuenta de Twitter, ahora X.

Qué dijo Vicente Fox de Mariana Rodríguez

El ex presidente habría utilizado sus redes sociales para lanzarse ante la reciente precandidatura del emecista con miras a las elecciones del 2024. Entre estas declaraciones, Fox Qezada habría llamado “dama de compañía” a la nuevoleonesa, quien instantáneamente mostró su descontento con el ex mandatario.

Vicente Fox continuó sus críticas en contra de Mariana Rodríguez. | Captura de pantalla

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer (...) Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómela en cuenta”, publicó.

Cabe mencionar que entre los comentarios de Vicente Fox fueron criticados no sólo por los integrantes de Movimiento Ciudadano, sino también por parte de otros políticos como Lilly Téllez , entre otras.

Qué es violencia política en razón de género

De acuerdo con el órgano electoral y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política, “la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar a anular sus derechos políticos-electorales incluyendo el ejercicio del cargo.

Los internautas celebraron el cierre de la cuenta del guanajuatense. Foto: Captura de pantalla X

Las sanciones que podría recibir Fox

