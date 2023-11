Yolanda Andrade negó mentir sobre su boda con Verónica Castro: “Todavía hay amor”

Yolanda emitió una confusa respuesta cuando fue cuestionada si mantuvo contacto con Verónica Castro durante su enfermedad (Foto: Instagram)

En su última declaración pública, Verónica Castro desestimó su conflicto con Yolanda Andrade como un malentendido, referente a unas fotografías que Mitzy, el diseñador de modas, alega poseer de una supuesta boda entre Castro y Andrade.

“No (me sentí) lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya”, expresó la veterana actriz en un encuentro con los medios cuando fue cuestionada sobre las declaraciones del “diseñador de las celebridades”.

Adicionalmente, Castro comentó sobre la actual situación de salud de Andrade, quien padece los estragos de un aneurisma. “Sí me dijeron (sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade), siempre bendiciones para todo el mundo”, añadió.

Verónica Castro calificó de "bromista" a Yolanda por sus reiteradas declaraciones sobre su supuesta boda (Instagram: vrocastroficial)

Ahora, Yolanda Andrade respondió a las declaraciones de Castro, asegurando que, a pesar de las acusaciones, aún tiene amor hacia la artista.

La conductora de Unicable enfatizó su honestidad y expresó su afecto hacia la mamá de Cristian Castro, a quien le desea salud y bendiciones.

“Soy bromista, pero no soy mentirosa. Sí, claro que hubo mucho amor, la veo muy diferente, le deseo también a ella mucha salud y bendiciones. Soy responsable de mis palabras y yo nunca he dicho ninguna mentira... Hay que viajar ligeros de equipaje y me refiero, también, a la mochila que traemos cargando de la vida con mentiras”, expresó en un reciente encuentro con la prensa.

Yolanda Andrade reveló que aún faltan meses para que termine su tratamiento por el aneurisma que le diagnosticaron (YouTube/Unicable)

De igual manera, reiteró el valor de las relaciones pasadas, destacando su romance con Montserrat Oliver como especialmente significativa.

“Hace mucho que la desconozco. (De mi parte) todavía hay amor; siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas. Bueno, la más bonita fue con la Montse (Oliver)... Todas han sido importantes, pero ha sido la más sacrificada, ha pasado todos los tiempos conmigo”, añadió la presentadora de 51 años.

En su encuentro con los reporteros, Andrade confesó qué fue lo que le atrajo de la protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, con quien presuntamente se casó en una ceremonia simbólica en Ámsterdam a principios de la década de los 2000.

¿Qué fue lo que la atrajo de Verónica Castro? Yolanda Andrade no dudó en aceptar que el sentido del humor de la estrella acabó por conquistarla: “Su simpatía, su humor, su talento... no sé, era una mujer muy divertida”.

El Güero Castro habló sobre las supuestas fotos comprometedoras que Mitzy tendría de Verónica Castro y Yolanda Andrade Fotos: Infobae México Getty Images Cuartoscuro

El escándalo que rodea a ambas figuras del entretenimiento mexicano ha causado revuelo debido a la naturaleza personal de las afirmaciones, especialmente en relación con el estado de salud de Andrade, que ha sido motivo de preocupación pública.

A su vez, la conductora de recordados programas como ¡Mala noche no! y La movida ha hablado sobre su percepción actual de Andrade, sugiriendo una distancia entre ambas a pesar de los supuestos lazos pasados.

Qué dijo El güero Castro sobre las supuestas fotografías que posee Mitzy

Durante algún tiempo ha circulado el rumor sobre la posibilidad de que el diseñador Mitzy posea fotografías de Yolanda y Verónica que mostrarían supuestamente la etapa en que mantuvieron una relación amorosa. Incluso el propio modista ha dejado entrever esa posibilidad.

Yolanda ha afirmado en distintas ocasiones que sostuvo un romance con Verónica, llegando incluso a celebrarlo en Europa, donde coincidieron con Mitzy (Foto: Archivo)

Sin embargo, para José Alberto El güero Castro, hermano de Verónica, esto sólo es un rumor sin fundamentos.

“No puedo pensar nada al respecto. Es un tema del que la verdad no me gusta hablar porque creo que es más amarillista y más tonto que nunca. No creo que Mitzy pueda decir algo así porque es una gente tan querida en la familia que por muchos años hicieron muchas cosas juntos, así que yo no tendría alguna opinión al respecto. Espero esté bien, le mando un beso”, expresó ante los medios de comunicación.