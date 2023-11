Peso Pluma y Nicki Nicole: las vacaciones en la playa con que confirmarían su romance

Los cantantes se encuentran vacacionando en una playa de la que no revelaron su localización (Foto: Instagram)

Hassan Emilio Kabande, conocido artísticamente como Peso Pluma, y la cantante argentina Nicki Nicole, han confirmado casi involuntariamente su relación amorosa a través de un reciente carrusel de fotografías en la cuenta de Instagram del intérprete de corridos tumbados.

Tras superar una serie de rumores y críticas, la pareja ha compartido con sus seguidores imágenes donde se muestran disfrutando de unas vacaciones juntos en la playa, un gesto que demuestra la seriedad de su vínculo, aunque no hayan hecho alguna declaración frontal al respecto en los múltiples eventos donde se les ha visto juntos a últimas fechas.

Las fotografías exhiben a Peso Pluma y Nicki Nicole en distintos momentos de descanso y ocio en una playa que no fue especificada, sugiriendo que han tomado un tiempo lejos de sus intensas agendas musicales, y tras ser vistos juntos en la alfombra de los recientes Latin Grammy.

Los intérpretes se encuentran disfrutando de un momento vacacional tras sus apretadas agendas de trabajo (Foto: Instagram)

Entre las imágenes compartidas se destacan una selfie de ambos artistas, una escena de un paseo en bote con delfines nadando a su alrededor y una fotografía de sus sombras abrazadas, lo que reafirma su relación ante la mirada pública después del beso que se dieron sobre el escenario durante el reciente concierto de la argentina en la Ciudad de México.

Los seguidores de ambos artistas han recibido con entusiasmo la noticia, reaccionando positivamente ante la muestra de afecto y apoyo mutuo entre el controvertido cantante de Ella baila sola y la joven rapera de 23 años.

La publicación fue posteada por el músico nacido en Zapopan, Jalisco, y el comentario que más ha destacado hasta ahora es el de Nicki Nicole, quien anotó un breve “q hermosooooo” seguido de un emoji de corazón.

Con estas vacaciones, sumadas al reciente beso en los labios que se dieron durante el concierto de la rapera en México, la relación habría quedado confirmada (Foto: Instagram)

Sin embargo, la caja de comentarios de “La Doble P” también se llenó de mensajes donde acusan a la joven de no ser recíproca con su pareja.

Y es que la artista sigue sin publicar fotografías junto al intérprete de El azul, pues sí comparte imágenes en los eventos que acude junto a él, pero jamás lo incluye en ellas; ésta vez no fue la excepción al mostrarse sola en en su cuenta de Instagram.

“Yo bien aferradote sabiendo que no me quiere”, “Me da coraje que la Nicki no suba nada contigo pa”, “Y ella no subió nada a su insta”, “Se nota que El único enamorado eres tú mi Compa”, “Sólo te está utilizando pa”, “La que te usa para agarrar fama amigo”, “Awww saliendo con su perrito”, “Déjenlo, es su evento canónico”, son algunos comentarios al respecto.

El comentario de Nicki Nicole en sus historias de Instagram

Cabe destacar que la argentina, aunque no publicó un post en su feed, como sí lo hizo Peso Pluma, sí compartió en sus historias un par de fotos donde se le ve al lado del mexicano. Incluso escribió “Nosotros somos aestetik” en la imagen donde sólo se les ve sus siluetas sobre la arena.

Nicki no publicó un post, pero compartió esta fotografía donde sólo se ve su sombra junto al mexicano (Foto: Instagram)

Las redes sociales se han convertido así en escenario de su amor, siendo Instagram la plataforma principal para esta nueva etapa en su vida sentimental. Sin embargo, a pesar del ámbito público de su relación, se mantiene un respeto por su privacidad y la elección de compartir solo ciertos aspectos de su cercanía con su audiencia.

La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole se ha solidificado a través de estas vacaciones, y el gesto de hacer pública su unión simboliza una nueva fase en la vida de ambos artistas. Mientras que su música continúa resonando entre fans y críticos, su vida personal ahora también ocupa un lugar en el escenario de la actualidad de la farándula y el entretenimiento.