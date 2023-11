Adrián Marcelo se sincera sobre su orientación sexual: “Los hombres tenemos una homosexualidad reprimida” |VIDEO

Adrián Marcelo sin algún tipo de prejuicio habló sobre su sexualidad y lo que piensa de la heterosexualidad y la homosexualidad (Instagram/@adrianmarcelo10)

El controversial creador de contenido regiomontano Adrián Marcelo abordó uno de los temas que más se discuten entre hombres en los últimos años, gracias a la apertura del tema y la erradicación de los estereotipos y tabúes: ¿la sexualidad masculina está limitada al cien por ciento a la heterosexualidad? Así respondió el famoso.

Te puede interesar: ¿Es bisexual? Daniel Bisogno rompe el silencio sobre su orientación sexual: “El amor es amor”

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado el presentador entre revelaciones sobre su vida personal, incluyendo experiencias con drogas y su humor negro, expresó su peculiar visión acerca de la sexualidad masculina y lo que para él es la orientación sexual de un hombre, sobre todo cuando es proveniente de Monterrey, Nuevo León.

Según sus palabras, todos los hombres albergan una “homosexualidad reprimida”, aunque sostiene que la mayoría opta “conscientemente por la heterosexualidad”. En sus afirmaciones, Marcelo sugiere que los hombres, en algún momento, consideran la posibilidad de tener relaciones sexuales con individuos del mismo sexo.

“Yo siento que los hombres tenemos una homosexualidad reprimida”, afirmó. “Sin embargo, siento que la heterosexualidad termina siendo una decisión consciente, yo no siento que se pueda encuadrar la sexualidad”.

El polémico conductor y comediante mexicano añadió que en Monterrey el machismo “está encarnado” y por ello “los regios” jamás aceptarían que tiene ese tipo de pensamientos Crédito: YouTube/ Yordi Rosado

¿Cuál es la orientación sexual de Adrián Marcelo?

El conductor enfatizó la presión social y cultural que limita la expresión de estos pensamientos en ciertas comunidades, especialmente aludiendo al “macho regio” de Monterrey, ciudad donde se identifica una arraigada masculinidad que, según Marcelo, impide la aceptación de tales ideas.

Te puede interesar: Destrozan a Leonardo García tras publicar FOTO transfóbica: “Antes los hombres...”

Adrián Marcelo aclaró que, a pesar de sus reflexiones sobre la sexualidad masculina, él no tiene la intención de explorar relaciones homosexuales. Ilustró su postura con una analogía: “El hígado encebollado no me gustaba, pero un día dije ‘voy a darle la oportunidad’, lo probé y no me gustó. Pero un día lo probé y dije ‘ya me gusta’”.

Estas declaraciones han generado reacciones encontradas en las redes sociales, con usuarios expresando tanto apoyo como críticas hacia la perspectiva planteada por Marcelo. El debate en torno a la sexualidad, la identidad y la influencia cultural en la expresión de la misma ha cobrado relevancia a raíz de estas afirmaciones.

El polémico conductor y comediante mexicano añadió que en Monterrey el machismo “está encarnado” y por ello “los regios” jamás aceptarían que tiene ese tipo de pensamientos (Instagram/@adrianmarcelo10)

La diversidad de opiniones refleja la complejidad de estos temas y la necesidad de diálogo abierto y respetuoso sobre la sexualidad en la sociedad actual. Marcelo, conocido por sus posturas controversiales, sigue generando reflexiones y debates en torno a temas que a menudo se consideran tabú en la esfera pública.

Te puede interesar: Adrian Marcelo recordó la primera vez que consumió éxtasis: “Las drogas no son para todos”

“Podrá decir mamad*a y media pero esto es tan profundo y real, bien”. “Nadie es y gracias a las nuevas generación poco a poco todo se ha abierto al tema”. “Conozco muchas chicas que prefieren salir con un hombre que no tenga miedo a besar a otro porque eso les indica algo bueno para ellas, que los chavos que creen que ser heterosexuales es sinónimo de homofobia”, se lee en redes sociales.