Los memes del cumpleaños de Julieta Venegas y su hermana gemela

La cantante y su hermana gemela cumplieron 53 años. (Archivo)

El pasado 24 de noviembre Julieta Venegas y su hermana gemela Yvonne cumplieron 53 años y muchos de los fans, y no tan fans, de la intérprete de Me Voy se sorprendieron al descubrir que la famosa tenía una gemela, aunque otros más recordaron su participación en el video musical de Lento.

Te puede interesar: K-pop: Jung Kook en el top de las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes México

Sorpresa o no, el cumpleaños de las dos mujeres desató gran cantidad de memes en las redes sociales, principalmente de aquellos que no sabían que ella tenía una hermana gemela, otros más aprovecharon para hacer sus bromas gráficas de distintas canciones de la artista.

Estos son los mejores memes que se publicaron en las plataformas digitales sobre el cumpleaños de Julieta Venegas:

(Captura: X)

Una de las películas más recordadas fue el de Juego de Gemelas donde Lindsay Lohan interpreta a dos hermanas que sorprenden a todo mundo cuando se dan cuenta que son idénticas, inclusive calificadas como mellizas por su casi exacto parecido.

(Captura: X)

Sin embargo, fuera de los memes, recordaron la participación de Yvonne en el videoclip del éxito Lento, canción donde existen los siguientes versos que le sirvieron para ser un gran éxito en la trayectoria artística de la cantante:

Te puede interesar: “Intensamente” en el top de las películas más vistas este día en Disney+ México

“Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte, todo lo que tengo, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte, todo lo que tengo...”.

Algunas de las publicaciones referentes al cumpleaños de Julieta Venegas hicieron alusión al signo zodiacal al que pertenece la cantante y lo celebraron, principalmente aquellos que coinciden con su signo astral: sagitario.

(Captura: X)

Cabe destacar que a unos no les sorprendió solamente el hecho de que Julieta Venegas tuviera una gemela, sino que también les impactó que la cantante esté cumpliendo 53 años de edad, primer motivo porque no aparenta tener esos años y la segunda debido a que no pueden creer que haya pasado tan rápido el tiempo.

(Captura: x)

(Captura: X)

A pesar de los memes los comentarios que más frecuentemente fueron publicados fueron acerca de los buenos deseos y las felicitaciones hacia la cantante de origen estadounidense, pero que se considera a sí misma como mexicana. Las redes volvieron tendencia a Julieta Venegas gracias a las muestras de cariño por parte de todos sus fans.

(Captura: X)

Julieta Venegas ganó el Latin Grammy y envió un mensaje

Julieta Venegas ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop en la más reciente entrega de los premios que se realizó en Sevilla, España. En la ceremonia de premiación los mexicanos triunfaron pues fue Natalia Lafourcade quien se llevó uno de los galardones más importantes de la noche.

Te puede interesar: Peso Pluma compartió su emoción por convivir con Mike Tyson en los Billboard 2023: “Lo he visto toda mi vida”

El cual fue entregado y anunciado justamente por Julieta Venegas quien después envió un mensaje en agradecimiento por obtener el premio:

“Recibí el Latin Grammy este año por mi disco Tu Historia. Un disco que hicimos con mucho amor, gracias a la academia por este reconocimiento, a toda la gente de mi equipo, y quienes trajeron su talento al disco, ¡Que viva la música!”.