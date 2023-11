Entre aplausos, Samuel García critica programas sociales de AMLO mientras presenta su libro

El precandidato a la presidencia atacó al Gobierno de AMLO (X/@LaTalacha)

La tarde de este sábado 25 de noviembre, el gobernador con licencia del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, puso una ligera pausa a su precampaña presidencial debido a que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara debido a que encabezó la presentación oficial de su libro titulado “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente”; sin embargo, mientras abordó el contenido de dicho material, el aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó tanto los programas sociales impulsados por el tabasqueño como el discurso de “abrazos, no balazos” que el mandatario pregona.

Delante de una importante cantidad de asistentes a uno de los eventos culturales más trascendentes del país, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) remarcó que su proyecto de nación y el cual está plasmado en su libro, es una apuesta a impulsar el empleo, por lo que no dudó en criticar al actual Gobierno de México de una manera sutil sobre los programas sociales pues cuestionó para qué sirve dar apoyos si se van para pagar los derechos que el Estado no garantiza.

En ese sentido, el emecista insistió en que él prefiere que el pueblo de México tenga la garantía de contar con un empleo pues con ello, se puede acceder a la salud o la educación, dejando así en claro que con ello, los programas sociales servirían solo como un extra y no para costear dichos rubros.

“En el fondo la grandeza de México es pensar en tener a las mejores empresas aquí dando los mejores empleos para que todas las familias tengan patrimonio”, dijo.

Tras haber emitido esta frase, el auditorio que lo acompañaba no dudó en reconocerlo con una serie de aplausos que le dieron pie al político a mantener el discurso con el cual pretendía convencer al público de ser la mejor opción de cara a las elecciones; no obstante, el evento no era político sino cultural.

A pesar de lo anterior, Samuel García no dejó pasar la oportunidad de remarcar que lo que se necesita en la actualidad es apostar por emplear a jóvenes, impulsar el nearshoring, que se trata de una estrategia en la cual las empresas transfieren parte de su producción a terceros son la necesidad de ubicarse en otras naciones o bien, impulsar una nueva Constitución.

“Hoy México recibe el 63% del nearshoring del mundo (...) y de México, Nuevo León el 76 por ciento”, dijo.

Si bien el precandidato presidencial no mencionó de manera directa a los aspirantes de la oposición que también buscan suceder a AMLO, llamó la atención que no solo criticara los programas sociales sino que a la vez se lanzara en contra de la estrategia de seguridad del mandatario tabasqueño de quien en el pasado se refiriera con respeto e incluso remarcara que había una gran comunicación.

Fue durante la misma presentación que el gobernador con licencia hizo hincapié en que se trata de un tema relevante para él pues considera que la estrategia de “abrazos, no balazos” es una broma.

“Yo creo que ya parece broma. En seguridad, México tiene que apostarle a una nueva secretaría de seguridad pública que tenga un perfil civil y, como los gringos, departamentos por temas”, aseveró.

Las declaraciones del militante del partido naranja ocasionaron una serie de comentarios de parte de internautas quienes dividieron su postura, pues mientras algunos insistieron en que su visión sí beneficiaría a la ciudadanía, mientras que otros insistieron en que el aspirante ya no sabía qué más decir para sonar interesante.

“Toda la razón, pero en México hay mucha corrupción sería imposible!”; “Es impresionante el nivel de verborrea y demagogia que utilizan los políticos! Si tiene claro lo que se tiene que hacer porque no lo hizo en Nuevo León? Acerca del nearshoring como va el tema del agua en Nuevo León?” o “Pues, ninguna de esas cosas las ha implementado en NL, ninguna. Los puestos de elección popular se deben OTORGAR a quienes tienen resultados, no a los que tienen un mejor ideario”, fueron los comentarios que García recibió.