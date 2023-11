Cuál será el último partido de la Selección Mexicana en 2023

La Selección Mexicana tendrá un duelo más durante 2023. (Twitter/ @miseleccionmx)

La Selección Mexicana superó con complicaciones los Cuartos de Final de la Nations League ante Honduras, definiendo la serie en tanda de penales, pero aunque se encuentran concentrados en el Final Four y la Copa América 2024 aún tienen que cumplir con un compromiso durante el último mes de 2023.

El conjunto Tricolor se impuso en la cancha del Estadio Azteca a los catrachos en un partido en el que sufrieron demás, mismo que estuvo plagado de polémica arbitral y otras cuestiones en las tribunas. Pese a todo, se encuentra clasificados al máximo torneo de Conmebol que se celebrará el próximo año en Estados Unidos.

La emoción de la clasificación ha enfocado a los dirigidos por Jaime Lozano en disputar su siguiente encuentro en Nations League ante Panamá, correspondiente a las semifinales, además de pensar directamente en su regreso a Copa América.

México disputará amistoso ante Colombia en diciembre

La Selección Mexicana tiene que cumplir con un compromiso durante el mes de diciembre, mismo que se encuentra dentro del contrato que tiene con SUM para jugar en suelo estadounidense. El partido será ante Colombia, uno de los combinados que podrían enfrentar durante el verano de 2024.

El Tricolor enfrentará a Colombia durante diciembre en partido amistoso en Los Ángeles.

La Selección de México jugará el 16 de diciembre desde Los Ángeles Memorial Coliseum, el duelo será de carácter amistoso, aunque se deberá disputar únicamente con jugadores de la Liga Mx debido a que no es fecha FIFA y los europeos no podrán realizar el viaje, además de que ese fin de semana muchas ligas en Europa tendrán su última fecha antes del descanso de invierno, junto al hecho de que se jugará un día antes de la final del Apertura 2023

Previo al duelo México vs Colombia, ambas selecciones ya conocerán a sus rivales en la Copa América 2024, recordando que el sorteo se llevará el próximo 7 de diciembre en Miami, Florida. En el cual el Tricolor será cabeza de serie, formando parte del bombo 1, mientras que los cafeteros estarán en el Bombo 2.

Hasta el momento no se ha manejado algún tipo de alternativa en caso de que sean emparejados en un mismo grupo para el torneo de Conmebol, pero podría ser una excelente preparación para ambos de cara a los que les espera el próximo mes de junio.

Además de este amistoso, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tienen en mente otro duelo de preparación en enero, mismo que entraría en el pacto que tienen con SUM para el conocido MexTour, aunque también se jugaría sin europeos al no haber fecha FIFA en ese mes.

En caso de no concretarse, los primeros duelos de México en el 2024 serían hasta el mes de marzo, durante el Final Four de la Nations League, pero no habría forma de tener otro acomodo antes de la Copa América.