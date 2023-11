Wendy Guevara recibió una propuesta para conducir un reality en Turquía

Wendy Guevara pudo ir a trabajar a Turquía por tres meses (Infobae)

Luego del éxito que tuvo Wendy Guevara en La Casa los Famosos México, está recibiendo propuestas de trabajo incluso en el extranjero. Según compartió la influencer, recientemente le llamaron para ofrecerle ser conductora de un programa fuera de México.

En una de sus transmisiones en vivo, la leonesa compartió que hace unos días le hicieron esta propuesta de trabajo, la cual sí es muy llamativa porque es para trabajar en televisión y en Turquía.

“Me hablaron de otro país para un reality (...) ¿Qué creen, pobres perras?, me hablaron de Turquía para conducir un reality de tres meses”, dijo Wendy.

La influencer mostró sus capacidades como presentadora en Resulta y resalta, su propio segmento dentro de La Casa de los Famosos (Captura de pantalla/Vix)

Ella explicó que esta televisora se dio cuenta de su fama, por lo que le pidieron que condujera uno de sus programas más populares. La creadora de contenido no dio más detalles, pero recalcó que es un reality muy famoso en ese país.

“Me hablaron de una televisora de allá de Turquía, me estaban proponiendo ser la conductora de una programa, de un reality muy conocido de allá de Turquía que es muy famoso”, compartió con sus fans.

No obstante, Wendy no se vio muy convencida de lo que le propusieron, pues el programa durará meses y ella actualmente no cuenta con espacio en su agenda, considerando que las próximas semanas las tomará de vacaciones.

(Instagram/@soywendyguevaraoficial)

“Creo que es su segunda o tercera temporada, pero obviamente tengo todo muy apretado, yo todo enero voy a descansar y voy a estar tranquila, voy a andar de perra en enero, después de enero, en febrero y marzo tengo carnavales, cosas en Televisa”, dijo Wendy.

Finalmente, confesó que tuvo que declinar la oferta ya que, como se sabe, ella es exclusiva de Televisa y, por tanto, no puede trabajar para otras empresas ni siquiera en otros países.

Cabe recordar que además de los proyectos que tiene con la televisora, también tiene eventos por toda la república, lo que la orillado a disfrutar de pocos descansos e, incluso, su salud mental se ha visto afectada.

Hace poco tuvo que renunciar a uno de los proyectos que tenía confirmados con Televisa debido a que no se consideraba preparada para su papel y, además, tenía poco tiempo disponible para cumplir con los llamados.

Wendy Guevara fue criticada por usar una peluca

A Wendy no le importaron las críticas por su look, dijo que posiblemente se pinte el cabello de rojo (Foto: Captura)

La fama de Wendy Guevara sigue aumentando luego de que ganó La Casa de los Famosos y ella no se ha visto completamente cómoda con esto, hace meses compartió que llegó a sufrir de ansiedad debido a la atención que recibía. Ella compartió que ya está siendo atendida por una terapeuta, quien la ha ayudado a contener esto.

Sin embargo, hace sólo unos días la criticaron por supuestamente usar una peluca para pasear sin ser reconocida por sus fans.

Y es que recientemente salió a la calle con una peluca roja y no dejaba ver su famosa cabellera rubia, esto hizo pensar a sus seguidores que quería ocultarse de la gente. Recibió comentarios como: “Tan rápido y ya te cansaste de la fama”, “Antes eras sencilla y te encantaba que te saludaran en la calle”, “Ni creas que con esa peluca vieja vas a despistarnos”.

La influencer después se quitó la peluca para comprobar que sólo estaba jugando (Captura de pantalla)

No obstante, ella negó que estuviera utilizando esa peluca para no ser reconocida, explicó que su única intención era probar con cosas nuevas, inclusive mencionó que podría pintarse el cabello rojo.

Luego de aclarar esto, sus fans se burlaron de ella, le dijeron que se parecía a Lapicito, a Chucky y a Fiona, la esposa de Shrek.