Lis Vega responde a las constantes críticas de Niurka por sus cirugías estéticas

Lis Vega fue objeto de las burlas de su compatriota Niurka (Foto: Instagram)

Ya desde hace tiempo atrás, Niurka Marcos ha sido directa al criticar las cirugías estéticas a las que su compatriota, Lis Vega, supuestamente se ha sometido. La última vez, la cubana no se frenó y utilizó fuertes adjetivos durante una dinámica en el programa de televisión SNSerio.

Te puede interesar: Maryfer Centeno explota contra Adela Micha; asegura que es manipuladora: “Nunca me pagó”

“Ella era muy linda, no mam… Exageró en todo, ahorita en esa (foto) se ve bien, hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito. Lis Verga tenía una cara natural bella. Y déjenme decirles que fueron bonitos, bellos, buenas personas aquí en la producción, porque hay otras fotos en internet que le dan en la madre”, dijo la madre de Emilio Osorio.

Sobre esta situación, Lis Vega tuvo un encuentro con los micrófonos de De Primera Mano donde respondió a las fuertes descalificaciones de su colega, a la que, admitió, siempre ha admirado. Cabe mencionar, que la cubana fue bastante tranquila en sus declaraciones, a diferencias de los incendiarios comentarios que “La Mujer Escándalo” suele soltar.

Te puede interesar: ¿Bobby Larios es papá de Emilio Marcos? FOTO revive rumores y se hace viral

“Yo a Niurka siempre le he mandado bendiciones, es un tema que hay que preguntarle a ella, no a mí. Yo sigo enfocada en lo mío. Yo soy blindada de muchas cosas negativas. Parece que estoy oyendo hace 30 años y dices chale, otra vez”, comentó Vega.

La cubana mandó bendiciones a su compatriota, quien en repetidas ocasiones ha hablado mal de su apariencia Crédito: De Primera Mano

Aunado a esto, la cubana contó que día a día hay un cambio en ella y que, contrario a lo que se pueda pensar, no toma de forma personal los malos comentarios de Niurka Marcos, pues en su juicio, ella no tiene la habilidad para herir sus sentimientos:

Te puede interesar: Le piden matrimonio a Edith Márquez durante un concierto en San Diego

“Las personas que me conocieron anteriormente y que me han visto anteriormente van a tener que volverme a conocer porque estoy en constante evolución, porque esa persona de la que siempre hablan no tiene nada que ver conmigo, no sé de quién están hablando, no me engancho porque de mí no es”.

Y añadió: “Y menos cuando uno sabe quién es y lo que ha logrado. Uno a llorado tanto y ha pasado por tantas cosas que creo que tiene un valor tan grande como para que alguien tenga el poder y las herramientas de tus tristezas y tus alegrías, ella no tiene y nunca ha tenido ese poder y lo único que ha tenido de mi parte es admiración”.

Gustavo Adolfo Infante reacciona a las declaraciones de Lis Vega sobre Niurka Marcos

Gustavo Adolfo Infante se posicionó a favor de Lis Vega (Fotos: Instagram)

Sobre esta situación, Gustavo Adolfo Infante y su equipo opinó en De Primera Mano. El comunicador fue contundente y se posicionó de lado de Lis Vega: “Es una señora. La manera tal elegante de darle una cachetada a la persona esta (Niurka)”.

Por su parte, Lalo Carrillo comentó: “Es un discurso natural, que sí es creíble, porque esto cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo le hemos hecho la pregunta a Lis varias veces. Se le ha llevado al límite y siempre ha contestado igual, nunca ha sido confrontativa en cuanto a Niurka”.

Además, admiró la forma en la que Lis Vega se expresa de Niurka Marcos: “Pues ella misma ha dicho ‘somos cubanas, no sé en qué momento se perdió esta hermandad que teníamos, porque sí llegamos a tener una cercanía y de repente se rompió por críticas y por polémica’, pero ella sigue siendo coherente en su admiración por Niurka”.

Sobre sus supuestas cirugías estéticas, Lis Vega declaró que únicamente ha usado ácido hialurónico en los labios, pues le gusta mucho cómo se ven. En 2020, durante una emisión del programa Hoy, aseguró:

“Lo único que me hice realmente fue ponerme ácido hialurónico en los labios porque me caí hace muchos años en el teatro musical y me pusieron nueve puntos, no me gustaba la bola y quise ponerme labios frondosos que me encantan”.