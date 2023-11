Cuál es el grado de estudios de Junior H, cantante que se presenta por primera vez en el Foro Sol

Junior H es uno de los exponentes del corrido tumbado más importantes del momento @Juniorh_mx

Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, es un joven cantautor mexicano conocido por sus contribuciones al género de la música regional mexicana. Nacido el 23 de abril de 2001 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México, se ha convertido en uno de los principales exponentes en el género de los corridos tumbados y ha causado sensación como otros intérpretes de la talla de Peso Pluma.

Te puede interesar: ¿Lloverá en el concierto de Junior H en el Foro Sol? Esto sabemos sobre el pronóstico del clima

Gracias a sus exitosas canciones, que suelen llegar a muy buenas posiciones en las listas de popularidad de las plataformas musicales, Junior H ha conquistado a una gran audiencia conformada mayormente por jóvenes, con quienes se reunirá por primera vez en un estadio este jueves 23 de noviembre del 2023, fecha donde celebrará su primer Foro Sol.

El joven ha confesado que se siente muy nervioso y ansioso por la presentación en el icónico recinto para conciertos, sitio que ha abierto las puertas a celebridades y agrupaciones internacionales como Madonna, Paul McCartney, Maroon 5, Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift, AC/DC y hasta Rammstein.

Te puede interesar: Junior H en el Foro Sol: estos son los objetos permitidos y prohibidos para su concierto

Es bien sabido que no cualquier llena el Foro Sol, pues tiene capacidad para reunir a más de 60 mil personas. Sin duda, dar un concierto en este estadio es todo un logro para cualquier artista o banda musical y llenarlo en solitario es un sueño que sólo algunos han logrado cumplir.

¿Dónde estudió Junior H?

Junior H se presentará por primera vez en el Foro Sol Ocesa.

Aunque el joven es mexicano y nació en Guanajuato, tuvo que dejar su país junto a sus padres cuando tenía 15 años y juntos comenzaron una nueva vida en Estados Unidos, específicamente en Utah. Al terminar su secundaria en México, el joven continuó con sus estudios en el país del norte.

Te puede interesar: Así se verá el concierto de Junior H desde tu lugar en el Foro Sol

El último grado de estudios de Junior H del que se tiene información precisa es la High School, que es el equivalente estadounidense a la preparatoria en México. No se tiene registros de que el joven haya cursado una carrera universitaria en forma; sin embargo, se sabe que comenzó a estudiar música de forma independiente y autodidacta, aprendiendo a tocar instrumentos como la guitarra o el acordeón.

Como muchos otros jóvenes en Estados Unidos, México y el mundo entero, Junior H trabajó en un restaurante de comida rápida al tiempo que estudiaba.

Junior H: su ascenso a la fama

Junior H estudió hasta la preparatoria, en Estados Unidos @Juniorh_mx

Antonio Herrera Pérez comenzó su carrera musical de forma independiente y se hizo conocido gracias a YouTube, una plataforma que ha servido como catapulta para muchos jóvenes que han visto en ella la oportunidad perfecta para expresarse.

Junior H ya tenía algunas canciones grabadas por sí mismo que decidió subir a la plataforma sin esperar demasiado. El resultado fue un video con millones de reproducciones. Con un estilo característico que fusiona el corrido tradicional mexicano con elementos del hip-hop y el trap, Junior H ha logrado captar la atención de una audiencia joven y diversa.

Saltó a la fama con temas como No Eh Cambiado y La Bestia, los cuales lo colocaron en el radar de la escena musical regional mexicana. Su álbum Atrapado En Un Sueño de 2020 fue bien recibido por la crítica y los aficionados, solidificando aún más su carrera que comenzó con Mi vida en un cigarro.

El intérprete tiene una opinión muy precisa sobre la censura por la que a veces pasa el género regional mexicano y los corridos tumbados. En un encuentro con los medios de comunicación, dijo: “Me da tristeza cuando me dicen que vamos a otro estado a tocar y que están prohibidos los corridos, se me hace una pérdida de tiempo todo eso, me hace pensar cosas que no tengo que pensar y preguntarme ‘¿Por qué sólo el regional mexicano lo están censurando?’, allá afuera hay música de barrio, música de calle, es transparente el mundo, somos transparentes”.