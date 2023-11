Leticia Calderón es fan de Luis Miguel, pero apoya a Aracely Arámbula

Calderón aseguró que su situación es "similar" a la de su colega (Foto: Archivo)

En primera fila de la Arena Ciudad de México fue como Leticia Calderón disfrutó del concierto de Luis Miguel en la capital azteca, donde acompañada de su hijo Carlo, quien es gran admirador del intérprete, pasó una noche muy especial.

“Bien, muy bien, es un súper show lo que sea de cada quien. Lo vi bien, creo que está muy bien, muy guapo, creo que mucha gente preferimos verlo así. Estaba de muy buen humor, creo yo, cantó muy lindo, poco ronco y un poco cansado de su voz, pero aún así creo que dio todo para dar un buen show”, expresó la famosa actriz a su salida del concierto ante la prensa.

Y aunque mostró su admiración hacia el artista de Será que no me amas, la actriz se refirió a su vida personal respecto a la demanda que interpuso Aracely Arámbula contra El Sol de México por la manutención de sus hijos, los hoy adolescentes Miguel y Daniel.

Fan de Luis Miguel como artista, pero el apoyo de Leticia Calderón es para La Chule, y así lo hizo saber.

“Yo lo único que te puedo decir es que la apoyo, yo la estimo muchísimo, la admiro también muchísimo. Nuestra situación es similar, no igual, pero tiene cierta similitud. Entonces pues evidentemente la comprendo perfectamente bien, entiendo su reacción y entiendo lo que busca”, comentó la famosa de 55 años.

Así mismo, la actriz de la serie Madre de alquiler hizo la distinción entre su caso y el de la protagonista de telenovelas como Soñadoras y Abrázame muy fuerte.

“A lo mejor son búsquedas diferentes, yo lo que busco en mi caso, porque existe un apoyo económico, en mi caso ha existido, poco o mucho ha existido este apoyo para mis hijos, yo lo que busco es la presencia del papá”.

El matrimonio entre Leticia y Juan duró ocho años y procrearon dos hijos (Foto: Instagram)

Para la estrella de telenovelas el hecho de aportar a la manutención de los hijos no sólo es cuestión del padre o de la madre, sino una responsabilidad compartida, por lo que condenó el hecho de que Luis Miguel no se haya hecho presente económicamente en la vida de sus hijos menores.

“Yo creo que sí es válido que todos los papás que no aportan dinero, las mamás se vean en la obligación de exigir porque tampoco es fácil. No es fácil sacar adelante a unos muchachos porque comen, porque visten, porque estudian, y entonces a veces no se vale nada más trabajar uno. Así fuera también al revés, o papá o mamá, creo que cuando uno tiene hijos la responsabilidad es de dos”, refirió.

Tras salir del Reclusorio, Juan Collado ha convivido de cerca con sus hijos

Desde que Juan Collado salió de la cárcel, donde se encontraba bajo investigación por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita para continuar su proceso bajo arraigo domiciliario, el ex esposo de Leticia Calderón ya ha podido convivir con los hijos que procrearon en común.

Aracely demandó legalmente a su expareja por la pensión alimenticia de sus hijos (Foto: Instagram)

Después de alrededor de cuatro años, Collado dejó la cárcel para continuar su proceso en libertad condicional, esto tras severos problemas de salud que incluso lo pusieron entre la vida y la muerte.

Lejos del reclusorio, la convivencia del llamado “Abogado de la mafia del poder” con sus hijos es más frecuente, así lo reveló Leticia Calderón.

“Mi hijo lo busca mucho y lo alcanza en la oficina para verlo, para comer con él, Luciano no ha podido verlo tanto porque llega más tarde de la escuela, pero sí, en el hospital lo visitamos mucho más seguido”.

“Supongo que está bien, ya está en su casa, retomando un poco sus actividades, entonces yo supongo que ya se siente mejor, no lo sé”, dijo respecto a cómo se encuentra el papá de sus hijos.