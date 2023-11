Daniel Bisogno pide disculpas a Atala Sarmiento por no creerle sobre la ‘traición’ de Raquel Bigorra: “Me arrepiento”

Daniel Bisogno pide disculpas a Atala Sarmiento por no creerle sobre la ‘traición’ de Raquel Bigorra Credito: cuartoscuro

Daniel Bisogno ha sido tendencia de manera constante durante todo el 2023 debido a los fuertes problemas de salud que ha enfrentado, pero también por la gran cantidad de revelaciones que ha hecho de forma sorpresiva tras años de silencio sobre diversos temas Tal es el más reciente ejemplo que realizó en una entrevista donde le ofreció “disculpas” a Atala Sarmiento tras no haberle creído en su momento “la traición” que Raquel Bigorra habría cometido en contra de los dos.

Hace un tiempo, Raquel Bigorra estuvo envuelta en una polémica tras la filtración de datos a una revista de entretenimiento sobre la vida de Daniel Bisogno y Atala Sarmiento. Esta situación marcó el fin de la amistad entre Bisogno y Bigorra, mientras el conductor señalaba que Atala también atravesó momentos complicados, apuntando a que la cubana fue quien proporcionó a la revista detalles sobre los intentos de Sarmiento por concebir y sus visitas a una clínica de fertilidad.

En una entrevista con Yordi Rosado, Bisogno abordó su relación con Atala Sarmiento y aprovechó para disculparse, mencionando que ella le había advertido sobre Bigorra como la fuente de la filtración, aunque en ese momento no le creyó.

“Atala fue otra de las que pasó un mal momento cuando vino una traición para mí, la misma persona traicionó a Atala porque Atala se quería embarazar, estaba viendo la posibilidad y le vendieron las notas. Yo en ese momento no le creí a Atala de quien venía la traición y de eso me arrepiento absolutamente mi Ata porque tenías toda la razón y te pido una disculpa”, expresó Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno busca a Atala Sarmiento para aclarar malentendidos tras salida de TV Azteca por sumo de sumarse a Televisa

Durante la misma charla, Daniel Bisogno destacó la buena conexión que siempre mantuvo con Atala Sarmiento durante su tiempo juntos en Ventaneando. Asimismo, recordó el controversial momento de la salida de Sarmiento de TV Azteca, cuando fue vista en las instalaciones de Televisa.

“Ella no nos habló esa tarde porque no sabía de donde venía, quien había dicho (…), fue una decisión que ella tomó y creo que fue una decisión mal tomada porque le iba muy bien en Azteca en todos los sentidos. Yo sí la extraño y la extraño bastante. Cuando se tocó el tema se tuvo que narrar el tema y me parece que debió de haber hablado antes y si avisas no pasa nada, pero que ya llegues con qué fuiste a otra empresa y te caen es una manera de mal agradecimiento, tienes que decir las cosas como son”, agregó Bisogno.

