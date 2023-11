¿Qué religión profesa Santiago Giménez y a quién le agradece cada gol que anota en el Feyenoord

Santiago Giménez siempre se encuentra con una sonrisa y su fe intacta ante las adversidades. Foto: EFE/EPA/COR LASKER

Campeón con el Feyenoord en la Liga de Países Bajos y metió el gol para que el TRI ganara la más reciente Copa Oro, Santiago Giménez se ha convertido en uno de los favoritos de la fanaticada azteca. Pero lo que más ha llamado la atención es su agradecimiento en cada anotación y si no lo conoces, te decimos cuál es la religión que profesa el “Bebote”.

Pese a que en los últimos 3 partidos no ha logrado marcar en el equipo tricolor ni con su club en la Eredivisie, Santi es el nuevo rostro de la Selección Mexicana y los fanáticos lo reconocen cada que salta a la cancha.

Aunque hay un aspecto que para muchos es todavía más destacable, su relación con la religión y la imagen positiva que ha proyectado desde sus redes sociales y hasta en sus declaraciones a la prensa.

El mexicano se ha ganado un lugar especial entre la fanaticada del TRI. Foto: REUTERS/Remo Casilli

¿Cuál es la religión de Santiago?

Según informes de MedioTiempo, el hijo de Christian Giménez se encontraría involucrado con “La Masía Cristiana”, un grupo que se dedica a evangelizar a los futbolistas y sus familias en diversas partes de América Latina.

Esta “red” inició en 2015 con el jugador chileno Julio Pastén, quien jugó con el Colo Colo de su país. Es conocido como el “pastor de los futbolistas” y ha logrado integrar a su grupo a deportistas reconocidos como

Uno de los ejemplos más claros fue cuando Matías Fernández, Igor Lichnovsky, Dieter Villalpando, Víctor Dávila, Luis Felipe Gallegos y el chileno Marcos González y tiene presencia en lugares como Colombia, México y Paraguay.

Su más grande objetivo es llevar a la mayor cantidad de personas “la palabra de Dios” y con la popularidad que tienen los jugadores de fútbol en redes sociales este alcance podría ser utilizado de forma que beneficie a La Masía.

El Bebote se encuentra triunfando en la liga holandesa y en toda Europa gracias a su excelente récord de goleo.

El versículo de Mateo 28:19 (“Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”) es el motor que inspira a sus adeptos a salir a otros destinos para propagar sus creencias.

“Tenemos un grupo en Paraguay con Justo Villar, otro en Santiago donde estoy yo, Matías Fernández en Colombia, Dávila en Pachuca, Igor en Ciudad de México, Felipe Gallegos en Aguascalientes y Dieter Villalpando, que también compartió con nosotros, está en Guadalajara”.

Santi Giménez y su relación con Dios

Uno de los episodios más tristes para la joven carrera del excanterano de Cruz Azul se dio durante el pasado Mundial de Qatar 2022 donde se esperaba que tuviera una destacada participación, pero que para el técnico en turno, Gerardo Martino, su gran paso por la Eredivisie no fue suficiente para poder llegar a la justa.

Luego de que se diera a conocer la decisión de que la Selección Mexicana de Fútbol llevaría a Raúl Jiménez, quien llevaba varias temporadas sin anotar goles luego del terrible accidente que sufrió en la cabeza, los señalamientos por la falta de un centro delantero productivo no se hicieron esperar.

Sin embargo, aunque es un jugador joven, el “Bebote” sorprendió a propios y extraños por la naturalidad, tranquilidad y madurez con la que tomó la noticia: “Somos seres humanos, tenemos sentimientos, me dolió un poco la decisión de no ir al Mundial, pero Dios me dio el entendimiento para saber que todo está en sus manos, de que fue la decisión correcta, entonces gracias a eso me preparo porque sé que tengo que aportar mucho para este nuevo proceso y estar en siguiente Mundial, sus tiempos son perfectos”, comentó en ese momento.