Cómo ver HBO completamente gratis este fin de semana

HBO abrirá su señal y podrás ver series premiadas, clásicos del cine, películas taquilleras, documentales de gran calidad y todo tipo de material para todos los gustos REUTERS / Fred Prouser

Si tu plan para este fin de semana es quedarte en casa y disfrutar de una buena película o una gran serie, estás de suerte, porque HBO aplicará su “Señal Abierta” de este 10 al 12 de noviembre. Tendrás acceso de forma totalmente gratuita al mejor contenido del canal.

HBO es una cadena de televisión conocida por su alta calidad de sus producciones: Game of Thrones, Succession, La Casa del Dragón, Euphoria y muchos otras de sus series han sido premiadas por los EMMYs, los galardones anuales que destacan a la televisión más importantes de la industria.

Durante todo el fin de semana, quienes tengan el canal básico de HBO (incluído en muchos paquetes de televisión de paga) tendrán acceso a contenido premium de ocho canales de HBO sin ningún cargo extra: HBO, HBO 2, HBO PLUS, HBO POP, HBO Signature, HBO Xtreme, HBO Mundi y HBO Family.

Estas series forman parte del contenido premium de HBO (Créditos: HBO)

HBO abrirá su señal y podrás ver series premiadas, clásicos del cine, películas taquilleras, documentales de gran calidad y todo tipo de material para todos los gustos. Ya sea solo, en pareja o con tu familia, cualquiera de los 8 canales premium de la televisora tienen lo que necesitas para no salir de casa y pasar los días con entretenimiento de calidad.

Pero no es todo, quienes ya cuenten con una suscripción al contenido premium de HBO o lo hagan durante estos tres días de señal abierta, tendrán acceso a la plataforma de streaming del canal: HBO Max, donde podrán ver lo mejor de su catálogo sin gastar ni un solo peso.

¿Qué podré ver durante la señal abierta de HBO?

Harry Potter forma parte del contenido premium de HBO - crédito Antena 3

Te compartimos una lista de todo el contenido disponible durante el fin de semana en los canales premium de HBO. Entre series premiadas, películas ganadoras del Óscar, documentales interesantes y cine de superhéroes, este contenido es perfecto para pasar un fin de semana entero en casa. Prepara unas palomitas y disfruta.

Películas:

- Minions, nace un villano.

- La saga completa de Harry Potter (de La Piedra Filosofal a Las Reliquias de la Muerte Parte 2).

- M3gan.

- La Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder.

- Asesino sin memoria.

- La vertiginosa ambulancia.

- Aquaman.

- La saga de El Conjuro (incluídos las cintas de Anabelle y La Monja).

- Wonder Woman.

- Shazam.

Jurassic World: Dominion, forma parte del contenido premium de HBO

- Guasón.

- Batman: El caballero de la noche.

- Jurassic World: Dominion.

- El Gato con Botas.

- Tár, el controvertido thriller psicológico protagonizado por Cate Blanchett.

- Coda, cinta donde aparece Eugenio Derbez y que ganó el premio Óscar a la mejor película.

- El Hombre del Norte.

- C’mon, C´mon.

- Belfast.

- 65: al borde de la extinción.

- ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret.

Series:

Kendall Roy, uno de los protagonistas de la serie "Succession" de HBO, usa un iPhone. (Captura)

- Euphoria.

- 30 monedas.

- La narcosatánica.

-The White Lotus.

- The last of us.

- True Detective.

- Succession.

- Juego de tronos.

- La Casa del dragón.