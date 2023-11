La Volpe aseguró que aunque en Argentina “no es nadie” en México es “Gardel”

NA 162

Fiel a su estilo, el ex director técnico de la Selección Mexicana, el argentino Ricardo La Volpe, volvió a dar de qué hablar este viernes luego de que se quejó de que en su país natal no tiene el mismo reconocimiento que en México.

En entrevista para ESPN Argentina, “El Bigotón” justificó su mal paso por Boca Juniors en 2006, debido a lo “poco conocido” que era para los jugadores y la afición, esto pese la destacada actuación que tuvo con el Tri en la Copa Confederaciones de 2005, donde llegó a semifinales, y al gran partido que le hizo a la albiceleste en los octavos del Mundial Alemania 2006.

Y es que aseguró que, mientras en el país sudamericano “no es nadie”, en México es considerado como “Gardel”. Esto en referencia al músico Carlos Gardel, el mayor representante del tango. La frase “Sos Gardel” se utiliza en Argentina para elogiar o calificar como “el mejor” a una persona.

“(En Boca Juniors) no era nadie. Es una diferencia que yo siento. Yo en México soy Gardel y acá (Argentina) no”

“Mañana viene un (Carlo) Ancelotti a Boca y ¿Cómo crees que los jugadores van a estar? Esos son los jugadores. Yo fui jugador. Entonces puedo saber cómo es eso”, agregó.

Sin embargo, sus dichos no fueron respaldados por varios usuarios de redes tanto en México como Argentina, quienes tildaron a La Volpe como un exagerado y “agrandado”

“Seguí llorando La Volpe… lo único que sabes hacer”, “Que no mienta. Acá (México) tiene más detractores que seguidores: un sólo título con Atlante en 30 años dirigiendo”, “En México no es Gardel, ni siquiera Juan Gabriel y mucho menos un José Alfredo”, “No entiendo cómo le siguen dando espacio, que sigue viviendo de una Confederaciones y Mundial regular”, se lee entre las reacciones en 𝕏.

Cabe mencionar que en septiembre pasado, el ex estratega de Chivas y América confesó que mientras estaba al frente del club xeneize fue víctima de presunto “racismo”, pues afirmó que el plantel lo apodaba como “el mexicanito”.

Y es que su aventura en Boca fue amarga. Tras la salida de Alfio Basile, La Volpe tomó las riendas de uno de los clubes más importantes de Argentina y que estaba enfilado para su primer tricampeonato. Pero bajo su mando perdió los últimos tres partidos ante Belgrano, Lanús y Estudiantes de la Plata, por lo que fue cesado.

Se dijo mejor DT que Juan Carlos Osorio

Por otra parte, Ricardo Antonio también recordó detalles de su etapa al frente de la Selección Mexicana y reveló que no le gusta ser comparado con Juan Carlos Osorio al señalar que su equipo tuvo mejor rendimiento que la versión del combinado azteca entrenada por el estratega colombiano.

“Yo venía de la Copa Confederaciones y viene la prensa y me dice ‘ahora viene lo más difícil’. Entonces, lo miro a la prensa y le digo ¿qué es lo más difícil? ‘La eliminatoria’ me dice y yo venía de ganarle a Brasil (en la Confederaciones) porque no paso a la final por los penales con Argentina, sino pasó a la final. Y pasé por el tercer lugar contra Alemania, que me gana 4-3 en tiempo suplementario”, recordó.

“Yo sabía cómo jugaba mi equipo. Yo sabía que proponerle a los equipos de Concacaf y dije paso caminando, pasé caminando y fui cabeza de serie que nadie lo ha hecho porque después me compararon con Osorio, pero fui cabeza de serie en los cuatro años que estuve ahí, 39 partidos hice en Estados Unidos”, apuntó El Bigotón.