“Fosfo, fosfo”: los polémicos momentos de Samuel García, aspirante a la candidatura presidencial de MC

Este 10 de noviembre, a dos días que Movimiento Ciudadano (MC) arranque su proceso para elegir a la persona que los representará en las elecciones federales de 2024, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, anunció que tras registrarse como aspirante a la candidatura presidencial iniciará una gira por el país junto a su esposa e hija. Sin embargo, muchos han mostrado su rechazo a las aspiraciones del emecista, recordando las múltiples polémicas de las que ha sido el protagonista.

A sus 35 años de edad, García Sepúlveda ha logrado posicionarse como uno de los políticos más conocidos en el país pese a haber iniciado su trayectoria en la administración pública en 2015. Primero fue diputado del Congreso de Nuevo León, luego coordinador de MC estatal, senador y finalmente gobernador de su natal estado.

Sin embargo, gran parte de su trayectoria política ha sido “opacada” por diversos declaraciones y situaciones que han desatado las críticas de miles de mexicanos. Aquí te contamos algunos de ellos.

Jugar golf, el enemigo de Samuel García en su juventud

En noviembre de 2020, el creador de contenido Farid Dieck compartió una entrevista realizada al entonces senador representante de Nuevo León. En la charla de más de una hora , un tema destacó sobre los demás: el sufrimiento de Samuel García por tener que jugar golf en su adolescencia.

“A los meros 15 yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar. Era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana.

Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, declaró.

Dicha declaración generó un sinfín de críticas de la población neolonés y el resto de México, recordando que hay millones de menores de edad en el país que tienen que abandonar sus estudios para comenzar a trabajar por la falta de recursos en su hogar.

“Sueldito de 40-50 mil pesos”

Un mes después de la polémica del golf, García volvió a ser objeto de criticas debido a una declaración que hizo en relación con los salarios.

“Yo em he topado gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices. Tiene pa’ su familia, pa’ las colegiaturas”, expresó.

Tras viralizarse el fragmento de la entrevista (realizada en 2018), los usuarios de Twitter aseguraron que el funcionario demostró tener poca cercanía con el pueblo y desconocer cuál era el monto de salario mínimo en el país.

Sin embargo, García Sepúlveda se justificó asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “¿Qué digo realmente en el video? Que conozco a servidores públicos muy valiosos, que no roban y que se ganan un sueldo de manera honesta”, escribió.

La relación de Samuel García y Mariana Rodríguez

Varios de los momentos polémicos de Samuel García tienen relación con su ahora esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a quien conoció en 2015. Uno de los más sonados fue su boda, realizada en 2020 durante plena emergencia por la pandemia de Covid-19.

Pero, quizá la situación que más fue cuestionada fue la ocurrida en agosto de 2020, un año antes de que Samuel García asumiera la gubernatura. Aquel día, la pareja realizó un En Vivo en el que compartieron una cena a sus seguidores.

Rodríguez Cantú había dado positivo a Covid-19, por lo que se encontraba en una habitación aislada. En las imágenes, se observaba a la pareja cenando a distancia, por videollamada, mientras charlaban. Repentinamente, el emecista se percató que la pierna de la joven aparecía en la cámara y reaccionó de manera agresiva.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna"

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordenó el político.

Mariana quedó sorprendida y en silencio durante unos segundos. “¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, exigió de nuevo.

El hecho causó indignación en redes sociales, pues además de la manera de haberle hablado a su esposa, García señaló que no se había casado con ella para que estuviera “enseñando” a otros hombres.

Otros hechos han marcado la relación de la pareja, como la vez que “adoptaron” a un menor de cinco meses de edad del DIF de Nuevo León únicamente por un fin de semana; cuando fueron acusados de vender cubrebocas de una ‘empresa fantasma’; o la situación que generó el meme de ‘Fosfo, Fosfo’.

Y la lista sigue

Pese a que Samuel García ha protagonizado otras polémicas (el video grabado en 2017 que muestra su estado inconveniente por haber ingerido bebidas alcohólicas; las burlas por sus habilidades matemáticas; su reacción ante la sequía de Nuevo León; las acusaciones de persecución por parte de la oposición; entre otras), el emecista se mantiene firme y asegura que es la mejor opción para su partido y México.

Cabe recordar que su gira por el país dará inicio una vez que comience el periodo de licencia que solicitó al Congreso local, que será a partir del 2 de diciembre hasta el 2 de junio del 2024.