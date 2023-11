Werevertumorro termina su relación de seis años con Fernanda Blaz

Gabriel Montiel y Fernanda ya terminaron su relación (YouTube/@AtuLadoEsMejor)

Horas después de que surgieran rumores sobre el fin de la relación entre Gabriel Montiel y Fernanda Blaz, el youtuber conocido como Werevertumorro ya confirmó que el romance llegó a su fin después de seis años.

En su publicación, el creador de contenido no especificó las razones por las que decidieron separarse, pero sí dejó entrever que tendrán una relación de cordialidad, pues cuidaban juntos a varios perros y además, aún están trabajando en ciertos proyectos.

Si bien Gabriel Montiel no dio mucha información sobre lo que los llevó a tomar esa desición, reveló que en realidad ya tenían ideas muy diferentes, así que se volvió necesario que continúen sus vidas en soltería.

Así confirmo Werevertumorro la ruptura (X/@werevertumorro)

“Cómo algunos de ustedes ya sabrán, Fernanda y yo terminamos nuestra relación. Los dos tenemos formas distintas de pensar y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado. Hace más de seis años iniciamos con la relación y también iniciamos un canal juntos en el que ustedes pudieron conocer más de nosotros”, escribió Werevertumorro en su cuenta de X, antes Twitter, durante la noche del 7 de septiembre.

Es importante mencionar que A tu lado es mejor, el canal de YouTube que compartían llevaba sin actualizaciones desde hace 10 meses, lo que podría dejar entrever que tal vez la relación ya no estaba funcionando; sin embargo, es probable que también hayan dejado a la deriva la creación de contenido después de que Gabriel Montiel sufriera la pérdida de varios de sus perfiles en redes. El video más reciente en este espacio fue el de una visita que hicieron juntos a un parque acuático.

En su mensaje de X, Gabriel Montiel explicó que prefería ser él mismo quien anunciara la ruptura para que no se generaran más rumores en torno a ellos, pues varias cuentas de fans ya comenzaban a hacer suposiciones sobre el verdadero estado de la relación.

Gabriel Montiel y Fernanda Blaz en Qatar durante el mundial de 2022 (YouTube@AtuLadoEsMejor)

“Les agradecemos por apoyar ese (el canal A tu lado es mejor) y varios de nuestros proyectos y por eso también creemos que es mejor hacérselos saber y qué no quede a la especulación. Tenemos perritos y trabajamos en algunas cosas juntos, terminamos en buenos terminos y sólo tengo cosas buenas que decir sobre Fer. Es una chingona y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe. Gracias por su apoyo y el espacio”, concluyó.

Por el momento, Fernanda Blaz no ha lanzado ningún mensaje sobre la separación, en realidad sus publicaciones más recientes son sobre productos que usa y también compartió el capítulo del podcast más reciente en el que participó.

Gabriel Montiel y Fernanda habían terminado anteriormente

Hace dos años, Gabriel y Fernanda ya habían hecho un video sobre algunas peleas que los habían llevado al final de su relación en otras ocasiones. Con cierto tono de broma, ambos contaron que ella había tenido algunos episodios desagradables al encontrarle la chamarra de alguien más y que también había sentido incomodidad por un condón entre sus cosas —producto que Werevertumorro había utilizado para grabar un video del canal—.

Anteriormente ya habían terminado y explicaron las razones en su canal compartido de YouTube (YouTube/@AtuLadoEsMejor)

Por otra parte, ambos fueron muy sinceros y revelaron a sus seguidores que habían tenido varias peleas en el pasado, en una ocasión el se sintió herido porque no podía comunicarse correctamente con ella. “Yo le digo que necesito tiempo, pero no le dejo de contestar, no me volteo, no la dejo hablando sola”, reveló en su momento.

Aunque sólo habían terminado formalmente en otra ocasión, también contaron que una vez ella tomó sus cosas y se fue de la casa que compartían, el motivo de la pelea había sido que él quería poner una película que no era de su interés, una situación que le afectó demasiado porque estaba menstruando.

En el podcast Pinky Promise, Fernanda Blaz reveló que nunca había estado en una relación tan divertida, pues en su momento describió a Gabriel Montiel como alguien muy trabajador y cariñoso, incluso reconoció que la había ayudado a mejorar su autopercepción.