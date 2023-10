Mazapán untable: la nueva presentación del dulce tradicional mexicano que causó furor en redes sociales

Esta nueva versión del tradicional dulce se volvió viral en redes sociales (Facebook La Reguladora)

En México existe un sinnúmero de deliciosos dulces tradicionales que todos amamos comer; sin embargo, existe uno que guarda un lugar especial en el corazón de muchos y este es el conocido mazapán. No obstante, al parecer, la empresa más importante en su venta y distribución decidió llevarlo al siguiente nivel y crearon una nueva versión para los adictos y amantes de este dulce: una versión untable.

A pesar de que al parecer el producto lleva ya algún tiempo a la venta, ahora parece haber tomado popularidad debido al tuit de un usuario de X, antes Twitter, que compartió una foto del nuevo producto que se volvió viral.

Están jugando a ser DIOSSSSSS pic.twitter.com/UhZPAcGIFg — elDroid (@eldroid) October 27, 2023

Junto al texto “Están jugando a ser Dios” se observa una foto del nuevo mazapán untable y en poco tiempo la publicación ya tenia cientos de comentarios: “Cállate la boca! Dónde está este manjar?”, “necesito conseguirlo”, eran algunos de los mensajes que se podían leer.

A pesar de que muchos expresaron deseos de tener esta nueva versión del mazapán también hubo muchos que señalaron que el producto no era para nada una novedad pues no era más que una simple crema de cacahuate. “Milenials descubren la crema de cacahuate”, “¿Cuáles es la diferencia entre eso y la crema de cacahuate”, “pero si el mazapán es cacahuate, el mazapán untable no es más que crema de cacahuate común y corriente”, señalaron otros usuarios.

Este dulce es muy popular en México (iStock)

Pero, aunque para algunos no representará una novedad, los fanáticos de este dulce parecían estar muy contentos de tener una nueva presentación para disfrutar el sabor de su amado dulce tradicional porque en la página de la Tienda de la Rosa (empresa responsable de la venta del mazapán) este producto ya se encuentra agotado. “Nuestra marca Mazapán De la Rosa® se distingue por su delicioso sabor tradicional de cacahuate. Déjate consentir con un dulce untable”, se puede leer en su página.

Cabe mencionar que el bote de 400 gramos tiene un costo de $78 pesos más envío, aunque de desconoce cuando volverán a tenerlo disponible

El producto se encuentra agotado en la tienda oficial (Tienda de la Rosa)

Al parecer la foto que se volvió viral fue tomada de una tienda de dulces del estado de Veracruz que realiza su publicidad en Facebook y que se encuentra como La Reguladora. A pesar de ser de otro estado, la tienda ha respondido que sí hacen envíos a personas que han pedido informes en su página tras hacerse viral la existencia de este producto.

¿De dónde viene el famoso mazapán?

De acuerdo con información de la Secretaria de Gobierno, el mazapán está hecho a base de cacahuate molido con azúcar glass y es un dulce que llegó a tierras mexicanas desde tierras españolas; sin embargo, aunque no sea originario de aquí, existe una gran tradición de consumo de este dulce y es mucha la gente que lo come no solo como dulce sino como ingrediente para diferentes preparaciones como para hacer agua de mazapán, gelatinas de mazapán e incluso pulque de mazapán.

A pesar no de no ser originario de aquí el que se consume en nuestro país tiene algunas modificaciones en sus ingredientes y ya forma parte de la gran tradición de dulces mexicanos. El Mazapán es tan popular no solo en México sino también en el mundo que cuenta incluso con su propio día pues el 12 de enero es el Día Internacional del Mazapán.