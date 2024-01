Reaparece la primera esposa de Sergio Andrade y aclara si tuvo un hijo con él: “No me enorgullezco”

(Foto: Getty Images)

La historia detrás de la red de corrupción de menores que orquestó Sergio Andrade hace más de dos décadas revivió este 2023 gracias a Gloria Trevi y María Raquenel Portillo ‘Mary Boquitas’. Y es que ambas cantantes, quienes pasaron más de cuatro años en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en varios delitos, contaron su versión de los hechos en dos proyectos biográficos.

Te puede interesar: Sergio Andrade habría sido hospitalizado en España

Fue bajo este contexto que en redes sociales comenzó a circular un video grabado de Guadalupe Casillas, mejor conocida en como Linda Casillas. Se trata nada más ni nada menos que de la primera esposa del productor musical, quien se alejó del medio artístico nacional en cuando se desató el escándalo del mal llamado Clan Trevi-Andrade.

“Es complicado para mí hacer este video, pero la verdad es que se ha dicho mucho de mí y bueno, entiendo algunas cosas, pero cuando inventan cosas ya no me gusta. Mi nombre es Guadalupe Casillas, primera esposa de Sergio Andrade, de lo cual no me enorgullezco mucho, la verdad”, comenzó.

La cantante desmintió haber tenido un hijo con el productor. Crédito: (TikTok: @yosoyladivinagarza)

Guadalupe Casillas desmintió su supuesto deceso y confesó que lleva mucho tiempo cantando en un restaurante de Malinalco: “Hay varias cosas que quiero aclarar. Bueno, sigo viva; alguna gente no sabe si sigo viva o no. Lo que pasa es que mi nombre artístico es Linda Casillas, con eso llevo desde hace mucho tiempo trabajando”.

Te puede interesar: Gloria Trevi ‘vuela’ y se pone de cabeza en su concierto en el Auditoria Nacional; así fue el viral momento |VIDEO

Asimismo, arremetió en contra de la periodista de espectáculos Claudia de Icaza por supuestamente desmeritar su talento: “Nunca entendí por qué soy una cantante de cuarta, pero a lo mejor para su gusto sí”.

Pero eso no fue todo, Linda Casillas también se sinceró sobre los rumores que existen en torno a un supuesto hijo que habría tenido con el productor musical: “Dice que tuve un hijo de Sergio que se llama Sergio, de los cuales no hay una fotografía. Pues no, no tengo ningún hijo de Sergio, tengo dos hijas maravillosas”.

Raquenel se casó con Sergio días después de celebrar sus XV años. (Instagram: @raqueneloficial)

La cantante no aclaró si sus dos hijas son fruto de su fugaz matrimonio con el exmánager de Gloria Trevi u otra pareja, no obstante, aseguró que actualmente se encuentra muy contenta: “Vivo muy feliz. El éxito es muy diferente para todos nosotros. Estoy aquí, soy yo la desaparecida. Saludos a todos”.

Ellas son todas las exesposas de Sergio Andrade

Por muchos años se ha especulado sobre quiénes fueron las mujeres que se casaron con el productor musical antes de que se desatara el escándalo y, de acuerdo con la información que ha trascendió en los últimos años, ellas son: