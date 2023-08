“El Chapo” Guzmán pidió a juez visita de Emma Coronel en la cárcel de Colorado

"El Chapo" se casó con Coronel en el 2007 (Jovani Pérez/Infobae México)

Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitó al juez Brian Cogan un permiso para que Emma Coronel y sus hijas lo puedan visitar en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, Estados Unidos.

Te puede interesar: Revelaron que Cisen pidió a Inteligencia española rastrear a hija del Chapo en 2015

En una carta escrita de puño y letra del ex líder del Cártel del Pacífico solicitó al juez considerar su petición una vez que su esposa salga en libertad condicional el próximo 13 de septiembre, luego de que se cambiara su medida cautelar a prisión domiciliaria en el pasado mes de junio.

“De esa fecha en adelante, ella podrá viajar dentro de todo el país, ya que tendrá probatoria”, aseguró el narcotraficante de 66 años.

Te puede interesar: Así es como el Cártel de Sinaloa usa un ejército de civiles para lavar dinero vía remesas

La carta la dio a conocer la periodista Marta Dhanis, que cubre la fuente de tribunales estatales y federales de Nueva York de la cadena estadounidense Fox News.

Foto: X/@MartaDhanis

El Chapo Guzmán mencionó en su carta que los fiscales del caso se habían negado a que el fundador del Cártel de Sinaloa se reuniera con su esposa, ex reina de belleza, durante el juicio en su contra realizado en noviembre del 2018 en Brooklyn, Nueva York.

Te puede interesar: Horror en Zacatecas: presuntos sicarios del ‘Mayo’ ejecutaron a un rival y le extirparon el corazón

Señaló que la negativa de los fiscales era que Emma Coronel podía ayudarlo a atemorizar a los testigos que declararon contra él.

Por ello, El Chapo consideró como “algo absurdo, ya que lo que se habla en visita queda todo grabado y, aparte, hay cámaras” y agregó que ese temor ya no existe pues “ya está sentenciado” y “no hay siquiera alguna audiencia”.

Además, Joaquín Guzmán también solicitó la visita de las hijas que tuvo con Emma Coronel: Emali Guadalupe y María Joaquina.

“Están estudiando en México y nada más pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones, dos o tres veces al año máximo”, apuntó El Chapo que desde el 2019 se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple una cadena perpetua.

Foto: X/@MartaDhanis

En la publicación de la periodista Marta Dhanis, se observa que la carta del Chapo fue recibida el miércoles 23 de agosto, pero se hizo pública hasta el 25 de agosto.

El ex líder del Cártel de Sinaloa tiene pendiente otro proceso por tráfico de drogas en el estado de Chicago, Illinois.

Esta no es la primera carta que Joaquín Guzmán Loera le envía al juez Brian Cogan, apenas el 7 de agosto le hizo llegar una otro texto, tambié de su puño y letra, para que le permita que su abogada, Mariel Colón, le entregue documentos en español sobre su situación jurídica, pues aseguró que hasta el momento no se lo han permitido.

En la misiva, Guzmán Loera explicó que el 20 de junio su abogada lo visitó en la cárcel para entregarle unas copias relacionadas a la moción 255.

“No le permitieron que las entregara para que yo las leyera porque estaban escritas en español”, se lee en la carta que fue compartida por el periódico Milenio.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la cárcel de Estados Unidos (@ShimonPro)

Agregó que “en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado”, se lee en la carta.

“Para todo usan la bandera de que Guzmán se fugó de la prisión en México. Una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías”, apuntó Guzmá Loera, quien en momentos en las dos cartas se refiere a sí mismo en tercera persona.