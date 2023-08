Diputada priista encara a Sandra Cuevas y le advierte desaire de la oposición “por prepotente y arrogante”

Diputada Cynthia López Castro encaró a Sandra Cuevas. Foto: Captura de Pantalla

Por su “prepotente y arrogante”, el bloque opositor podría retirar su apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió la diputada federal Cynthia López Castro.

La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que también aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, encaró a la edil durante una marcha para exigir justicia por Ketan Shah, empresario indio asesinado el pasado sábado 19 de agosto tras un asalto en Viaducto.

En plena caminata, López Castro encaró a la alcaldesa y reprochó que, “por malagradecida”, la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), no respaldarían sus aspiraciones políticas de cara al 2024.

Cabe recordar que, a pesar de considerar la política como “un asco”, Sandra Cuevas anunció que buscaría competir por el gobierno capitalino con la promesa de que “que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto”.

“Nada más le decimos de aquí a la alcaldesa que no se le olvide que la siglamos (sic) nosotros, le dimos 65 mil votos y no la vamos a reelegir. Que vaya buscando partido o que la juegue independiente, por su prepotencia, por malagradecida y por no cumplir a la gente lo que prometió”, sentenció la priista, y acompañó el video en su cuenta de X con el mensaje:

“Querida Sandra por prepotente y arrogante no te vamos a apoyar para tu reelección. Le diste la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc, que no se te olvide que ganaste por la Alianza [Va por México], crees que puedes sola, sola te quedarás”.

“Que le pida perdón a Morena”, le aconseja diputada

A través de otro mensaje en video, López Castro explicó que acudió a la marcha por invitación del embajador de la India en México, Pankaj Sharma, y acusó que la gobernante de la Cuauhtémoc desplegó a más de 60 personas “para su cuidado personal”.

Además, denunció que utilizó un vehículo oficial para llegar a la marcha, aunque “no tiene por qué estarse subiendo a las patrullas [pues] es para cuidar a la gente”.

Tras señalar que el equipo de seguridad de la edil la “bloqueó”, reiteró que la alianza “Va por México” no la va a apoyar e incluso sugirió “que le pida perdón” al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Si se quiere reelegir que busque otro partido o que le pida perdón a Morena o que sea independiente. (...) Si se cree muy lista y cree que puede sola, adelante, que se la juegue, que sea independiente y ya la veremos en un año en donde está”, enfatizó.

En su publicación agregó: “No apoyaremos la reelección de Sandra Cuevas, que se la juegue sola a ver si le da, le ha dado la espalda a la gente que la hizo ganar. Le falló a quienes creímos en ella y le dimos el voto”.