Mamá prefiere ir al concierto de Taylor Swift que comprar útiles nuevos para su hija; caso se hace viral | VIDEO

Inicios de ciclo escolar muchos, pero Taylor Swift en México sólo una vez. | Imágenes: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo / X.

En un inusual giro de eventos que ha capturado la atención de las redes sociales, una madre ha causado revuelo al decidir no comprar útiles escolares nuevos para su hija porque ha elegido gastar ese dinero en un boleto para el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México. Un video relacionado con esta decisión se ha vuelto viral, desatando un aluvión de opiniones y comentarios en toda la web.

Si pensabas que habías visto todo en cuanto a razones insólitas para no comprar útiles escolares, piénsalo dos veces. Y es que una madre ha decidido que el sonido de “Shake It Off” es, por ahora, más importante que un nuevo set de lápices de colores Mapita para su pequeña. ¿La razón? La primera visita de Taylor Swift a México.

En el video, que ahora cuenta con poco más de 250 mil reproducciones, se puede escuchar que la madre le dice a su hija: “Tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver a Taylor Swift”. Si bien algunos usuarios de redes sociales la han respaldado por tomarse “un gustito” para sí misma, la realidad es que otros más también están de acuerdo con su decisión y afirman que harían lo mismo.

La mamá swiftie sabe que existen prioridades

Rápidamente, este video se ha vuelto el favorito de las redes sociales, convirtiéndose en viral con comentarios que van desde “Regreso a clases habrá muchos más, Taylor en México no creo” hasta “Ella tiene más de 15 años para estudiar Taylor quizá no vuelva”. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha sentido la tentación de darse un guilty pleasure sobre la rutina diaria?

El concierto, que se espera sea todo un espectáculo, ha hecho que muchas madres se cuestionen sus prioridades. “Te entiendo, si tuviera hijos y hubiera alcanzado aunque sea un boletito, hubiera hecho lo mismo”, comentó con tristeza una madre a través de TikTok que la parecer se perderá los cuatro conciertos programados de la cantante en México.

Taylor Swift y Genesis se volvieron amigos en los iHeart Radio Awards, cuando el más pequeño de los hijos de Alicia Keys tenía cuatro años Foto: Instagram/Alicia Keys

“No juzgo porque sería yo”, “Ver a Taylor Swift es mejor que los útiles nuevos”, “Si mamá es feliz, la familia es feliz”, “Cuando sea madre no diré nada pero si habrá señales”, “Igual los pierden amiga, tomaste la decisión correcta”, “Enseñándole desde pequeña que primero son tus sueños sin importar nada” e “Inicios de año escolar muchos, The Eras Tour solo uno”, fueron varios comentarios de usuarios que respaldaron la decisión.

Los conciertos de Taylor Swift forman parte de su gira mundial The Eras Tour y se espera que sean eventos grandiosos para el recuerdo. El pasado miércoles 23 de agosto se liberaron localidades y los boletos se agotaron en cuestión de minutos, lo que demuestra la fiebre que existe por ver a la estrella en vivo. Se presentará en el Foro Sol los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto.