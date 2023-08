Así luciría Taylor Swift si fuera mexicana, según la Inteligencia Artificial

Taylor Swift luciría de esta forma si fuera mexicana (Instagram/Imagen ilustrativa Infobae)

¡Taylor, hermana, ya eres mexicana! Aunque por años circularon varios rumores negativos respecto a las posibles razones por las que la intérprete de Lover no había dado conciertos en México, este 24 de agosto Taylor Swift terminará con las especulaciones al otorgar su primer show en el Foro Sol de la CDMX. Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), podemos ver cómo luciría la cantante de Young Belong With me si fuera mexicana.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó la supuesta llegada de Taylor Swift a la CDMX

Infobae se dio a la tarea de recrear a través de una de estas innovadoras tecnologías cómo sería el aspecto de la estadounidense si hubiera nacido en Tierra Azteca, pues gracias a la magia de la IA, en la actualidad se pueden realizar imágenes y escenarios realistas que causan gran impacto entre los usuarios de redes sociales.

Así se vería Taylor Swift mexicana

Las imágenes generadas mostraron a una Taylor Swift que conservó su característico color de cabello y tono de piel, sin embargo, pasó de utilizar sus clásicos atuendos a algunos más tradicionales de México.

un retrato que fusiona herencia mexicana y belleza natural. Su piel cálida, el sombrero tradicional y su mirada expresiva reflejan la profundidad de su identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)"

En las ilustraciones también se puede ver que la ganadora de Grammys utiliza sombreros clásicos, pero también en otros de los resultados se le muestra con atuendos un poco más gruperos.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: así se ve el montaje del escenario en el Foro Sol

Un elemento que tampoco faltó en las diversas imágenes creadas por la Inteligencia Artificial fueron las flores, ya que en casi todos los resultados, Swift aparece con adornos de este tipo.

En este curioso multiverso, también aparece una Taylor con un reboso muy al estilo de María Félix durante su época del Cine de Oro Mexicano.

un retrato que fusiona herencia mexicana y belleza natural. Su piel cálida, el sombrero tradicional y su mirada expresiva reflejan la profundidad de su identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)"

Posible Setlist de Taylor Swift en México

Los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto Taylor Swift hará bailar, cantar y llorar a sus fans mexicanos con las que prometen ser grandes presentaciones. A continuación te decimos cuáles son algunas de las canciones que podrían formar parte del posible setlist de estos conciertos:

Te puede interesar: El Metro CDMX tendrá horario especial por el XL Maratón y conciertos de Taylor Swift

-Miss Americana & The Heartbreak Prince

-The Man

-The Archer

un retrato que fusiona herencia mexicana y belleza natural. Su piel cálida, el sombrero tradicional y su mirada expresiva reflejan la profundidad de su identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)"

-Cruel Summer

-You Need To Calm Down

-Lover

-Love Story

-Fearless

-You Belong With Me

-Tolerate It

-This the damn season

un retrato que fusiona herencia mexicana y belleza natural. Su piel cálida, el sombrero tradicional y su mirada expresiva reflejan la profundidad de su identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)"

-Marjorie

-Champagne Problems

-Willow

-Look What Yo Made Me Do

-...Ready For It?

-Delicate

-Don´t Blame Me

un retrato que fusiona herencia mexicana y belleza natural. Su piel cálida, el sombrero tradicional y su mirada expresiva reflejan la profundidad de su identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)"

-Nothing New

-I Knew You Were Trouble

-We Are Never Ever Getting Back Together

-22 y All Too Well

-My Tears Ricochet

-Cardigan

-The 1

Se tiene conocimiento que los conciertos de Taylor Swift duran un aproximado de tres horas, por lo que es posible que muchos más éxitos formen parte de esta lista.