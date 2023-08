Desaparece TikTok de Maryfer Centeno tras exponer caso de Jacobo Grinberg y su supuesto parecido con Shiva Shambho

La desaparición de Jacobo Grinberg se reportó el 08 de diciembre de 1994. (Foto: Twitter@chosen8one // YouTube: Mary Fer Centeno)

Usuarios de redes sociales reportaron la desaparición de la cuenta de TikTok de Maryfer Centeno durante la mañana de este sábado 19 de agosto. Esto llamó la atención de varios seguidores de la grafóloga porque sucedió horas después de que expuso un análisis sobre una de las personalidades mexicanas más misteriosas de los últimos tiempos: Jacobo Grinberg.

Se desconoce qué pasó con el perfil en cuestión, sin embargo, existe la posibilidad de que fuera sancionado por la plataforma tras acumular reportes de “contenido indebido”. Tampoco se sabe si la aparente eliminación temporal de la cuenta está relacionada con la publicación del video que desmenuza las supuestas similitudes entre el científico mexicano y Shiva Shambho.

Hasta el momento, Maryfer Centeno no se ha pronunciado al respecto. No obstante, se sabe que logró recuperar su cuenta después de unas horas.

La grafóloga ha estado envuelta en controversia por analizar el lenguaje corporal de varias personalidades mexicanas. (Captura de pantalla/YouTube)

¿Grinberg y Shambho con la misma persona? Esto dijo Maryfer Centeno

Como en otras ocasiones, grafóloga se sumó a las tendencias de redes sociales con un análisis sobre una teoría que ha sido tema de conversación en las últimas semanas. Se trata nada más ni nada menos que del supuesto parecido físico que existe entre el desaparecido científico mexicano, Jacobo Grinberg, y el místico Shiva Shambho, cuyo nombre real sería José Antonio Romero.

En esta ocasión, Maryfer Centeno comenzó por analizar las similitudes en los famosos discursos de ambas personalidades.

“Vemos que uno habla más rápido y el otro habla más despacio. Hay personas como yo que nos encorvamos, Jacobo Grinberg también. En cambio, el señor Shiva Shambo no se encorva. ¿En qué se parecen? En que los ilustradores son muy amplios. El tono de voz, el timbre es más fuerte (del místico), la intensidad ni se diga y evidentemente la entonación es más alta”, comenzó.

Doctor Jacobo Grinberg (Foto: Twitter@ViciousDarko)

“El tono de voz de Jacobo Grinberg es más suave, mientras que el tono de voz de Shiva Shambo es más grave. Las expresiones faciales que hace, la sorpresa, la nariz, que además es mucho más respingada por parte de Jacobo Grinberg que por parte de Shiva Shambo”.

De esta manera, la grafóloga mexicana argumentó que no las personalidades en cuestión no son la misma persona. Pero eso no fue todo, también recurrió a un experto en inteligencia artificial, Alejandro Moreleon, para realizar una prueba biométrica.

“La biometría de cada persona es única”, advirtió Centeno.

El especialista comenzó por comparar a los involucrados y el resultado biométrico dio 30.001 por ciento. Al comparar otras fotos el número cambió un dos puntos más alto, por lo tanto, la prueba determina que no son la misma persona. Y es que se necesitaba el 97.5 por ciento de asertividad en la comparación para que garantizar lo contrario.