AMLO pide “democracia y autonomía” para renovar Rectoría de la UNAM: “Que no haya cacicazgos”

López Obrador pidió a universitarios que no haya cacicazgos en Rectoría. Foto: Especial

De cara al proceso para renovar la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la comunidad universitaria.

Antes de concluir su conferencia matutina de este martes, el primer mandatario evitó pronunciarse sobre el anuncio del pasado lunes sobre la convocatoria que será lanzada por la Máxima Casa de Estudios para elegir al nuevo rector para el periodo 2023-2027.

Aunque amparó su reticencia bajo la autonomía universitaria, expresó su deseo de que la Junta de Gobierno, conformada por 15 académicos de las diversas escuelas y facultades, opte por dejar atrás los “cacicazgos” y garantice la democracia.

“Es autónoma la universidad. Eso les toca resolverlo a los universitarios. Ellos tienen que resolverlo, si están lanzando una convocatoria es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente”, dijo sobre la convocatoria que será emitida el próximo lunes 21 de agosto para quienes busquen suceder a Enrique Graue Wiechers al frente de la UNAM.

Enrique Graue, rector de la UNAM. Foto: UNAM

Pese a reiterar que no desea intervenir en el proceso de sucesión, pidió “de todo corazón” a la comunidad universitaria que haya “democracia, justicia, honestidad y autonomía”, pues “los caciques duran hasta que el pueblo quiere”.

“No me corresponde a mí opinar, es una cuestión de los universitarios, los que tienen que resolver esto. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia, justicia, honestidad y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, apuntó el tabasqueño desde Palacio Nacional.

López Obrador sugirió reformar la UNAM: “Se ha ido derechizando”

No es la primera vez que López Obrador intenta esquivar cuestionamientos en torno a la UNAM, pues tan sólo el pasado 25 de julio lanzó otra petición a la comunidad universitaria.

Aquel martes, el titular del Ejecutivo Federal señaló necesario reestructurar la institución para “acercarla más al pueblo” y, aunque reiteró que se debe respetar su autonomía, recomendó a alumnos, maestros e investigadores pujar por cambios profundos porque “se ha ido derechizando”.

“Bueno, no debo meterme. Eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí me gustaría que la UNAM se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos, pero eso lo tienen que lograr los universitarios, alumnos, maestros, investigadores”, sugirió.