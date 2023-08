Enrique de la Madrid responde a acusaciones de AMLO: “La que me preocuparía sería ilegales”

De la Madrid afirmó que está tranquilo ante las declaraciones de AMLO. | Jovani Pérez

Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y aspirante a representar al Frente Amplio por México, respondió a las acusaciones que realizó en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, sobre que presuntamente el priista ha cometido actos inapropiados e inmorales.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el exfuncionario federal dijo que él se siente tranquilo ante los dichos del mandatario, pues no escuchó que lo haya acusado de cometer alguna ilegalidad ni actos de corrupción.

“Me fijé muy bien en el comentario, dijo inapropiada, quiso buscar otra y dijo inmorales, está bien, la que a mí me preocuparía sería ilegales o actos de corrupción entonces, esas no hay.

“No tengo más comentario que hacer, no hay temas de corrupción, no hay temas ilegales, pues yo me quedo: la moralidad se ve que cada quien tiene la suya, de mi parte yo me siento muy tranquilo”, afirmó.

