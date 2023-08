Esto dijeron Silvano Aureoles y Cabeza de Vaca tras ser eliminados del proceso del Frente Amplio

Los exgobernadores criticaron algunos aspectos el proceso de selección para representar al Frente Amplio por México. | Captura de pantalla

El Comité Organizador del Frente Amplio por México ya eliminó a ocho de los 12 aspirantes de representar el proyecto de la alianza “Va por México” del PAN, PRI y PRD, que inició en julio pasado rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Entre los aspirantes eliminados, están los exgobernadores Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, de Michoacán y Tamaulipas, respectivamente, quienes agradecieron el apoyo de sus simpatizantes, pero también reprocharon la decisión del Comité Organizador. Te mostramos qué dijeron.

Silvano Aureoles acusa fallas en el registro de firmas y pide auditoria técnica: “Es muy extraño”

El exgobernador de Michoacán afirmó que no comparte la decisión del Comité Organizador, pues acusó que no le dieron mayores detalles sobre su eliminación del proceso, aunque recolectó 290 mil simpatías

“Sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño, necesitamos disipar todas las dudas”, dijo en un video publicado en redes sociales.

En el mismo video le exigió a su partido, PRD, salirse del Comité Organizador del Frente y adelantó que solicitará una auditoría técnica e informática del proceso, ya que la plataforma para registrar las firmas tuvo constantes fallas y tardó seis días en funcionar, por lo que aseguró que no confía en el proveedor.

“Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma, no confío en el proveedor y por lo tanto necesitamos técnicamente un dictamen”, señaló.

Sin embargo, comentó que en caso de que sea legítima la desestimación de sus firmas, aceptará el resultado.

“Si resulta que no nos dio, aceptaré por que tengo palabra y soy hombre de ley y sé de instituciones, pero chicanadas de esta naturaleza no las voy a aceptar. O aclaran las cosas, quedamos todos satisfechos o este proceso no va a acabar bien”, concluyó.

El exgobernador de Michoacán acusó fallas en la plataforma de registro y en el tiempo de recolección de firmas Crédito: TW/ @Silvano_A

Francisco García Cabeza de Vaca critica fallas técnicas en plataforma y tiempo para recolectar firmas

El exgobernador de Tamaulipas aseguró que en su caso, recaudó más de 195 mil firmas en varios estados del México y en algunos lugares del extranjero, a pesar de las acusaciones en su contra.

No obstante criticó que el Comité Organizador de Frente haya impuesto un límite de firmas por estado y mencionó que le “hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas”, ante las fallas que hasta hoy continúa presentando la plataforma.

“Logramos el apoyo de más de 195 mil mexicanas y mexicanos, esto a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario.

“A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma, pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del Frente”, mencionó.

No obstante, dijo que continuará luchando por México, junto con ciudadano y ”de la mano del Frente Amplio por México”.