AMLO lamenta el asesinato de Fernando Villavicencio; pide que ‘no echen culpa’ al Cartel de Sinaloa: “Se inventan cosas”

El presidente López Obrador lamentó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. (Infobae)

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, luego de que finalizó un mitin proselitista en Quito. Pidió no hacer conjeturas en torno a la posible responsabilidad del Cártel de Sinaloa en este magnicidio.

Te puede interesar: Reportero encara a AMLO por influir en partidos políticos y lo compara con Fox: “Está haciendo lo mismo”

Durante su mañanera de este jueves el mandatario federal recordó el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994.

“Primero lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato, también al pueblo de este hermano país de Ecuador, son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, muchos deben recordar en sus momentos tristes y de angustia de miedo, de temor”, dijo el mandatario.

Te puede interesar: AMLO vuelve a apoyar a Petro pese a las sospechas de financiación de narcotráfico

El presidente López Obrador fue cuestionado en torno a las amenazas que el candidato presidencial había sufrido por parte del Cártel de Sinaloa y la posibilidad de que esté relacionado con este atentado. Sobre ello, el mandatario evitó hablar al respecto, pues, dijo, no hay elementos, sino hipótesis e incluso conjeturas en torno a estos hechos.

El presidente López Obrador negó hablar sobre si cárteles mexicanos están involucrados en este atentado

Dijo que en tiempos electorales siempre es común que se inventen cosas, por lo que hizo un llamado a no culpar a nadie, esperar las investigaciones y que se dé a conocer el resultado de la investigación que autoridades ecuatorianas realicen.

Te puede interesar: Alicia Bárcena visitará Washington para dar seguimiento a cooperación con EEUU: ¿Qué temas abordará?

“Acerca de las causas, no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones”, indicó el presidente.

López Obrador negó su gobierno tenga información de que haya intervención de cárteles mexicanos y en contraste, dijo que de “manera sensacionalista” se reparten culpas, tanto en autoridades como en medios de información.

Con ello, el presidente López Obrador hace a un lado las amenazas que el mismo Fernando Villavicencio dijo haber recibido por parte de un capo del Cártel de Sinaloa que opera en Ecuador.

En cambio, pidió se actúe con prudencia y responsabilidad en lo señalamientos en torno a los motivos que llevaron a este atentado, no culpando a nadie a la ligera y esperar a que se lleven a cabo las investigaciones para que se castigue a los responsables.

“No, no tenemos esa información y sí me llama la atención que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista, muy pocoa seria, muy poca responsable, en autoridades y medios de información”, dijo el mandatario federal.