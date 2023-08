SNTE exigió a la oposición no usar los Libros de Texto para provocar disputas

Existe una disputa por los nuevos libros de la SEP

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de un comunicado compartido en redes sociales dio a conocer su pronunciamiento respecto a la polémica que se ha generado referente a los nuevos Libros de Texto Gratuitos, en el aseguró que los defenderán, ya que son herramientas de justicia social, además arremetió contra la oposición por querer utilizarlos en contra del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En los últimos días se ha estado registrando un intenso debate con relación a los Libros de Texto Gratuitos (LTG). En buena medida esto se explica porque los LTG son fundamentales para la educación básica y porque concitan un interés legítimo entre diversos actores educativos, especialmente entre maestras, maestros, madres y padres de familia, especialistas y académicos”, indicó en su escrito.

Ante ello, señalaron que eran conscientes de que el debate iba aumentando porque existen sectores de opinión, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para poder atacar al Gobierno Federal y al mismo tiempo posicionarse entre la población rumbo a las próximas elecciones presidenciales.

“El compromiso del #SNTE es defender la educación y la escuela públicas, así como los principios filosóficos del Art. 3º Constitucional. Nadie podrá vulnerar el sistema educativo, debilitar la escuela pública o destruir los Libros de Texto Gratuitos”.

(Captura de pantalla: @SnteNacional/X)

Asimismo, el magisterio enfatizó que la educación y la escuela pública son un patrimonio irrenunciable del pueblo de México, ya que la educación se trata de un derecho humano y una obligación indelegable del estado, “debe ser una auténtica política de Estado y de Nación por encima de las disputas políticas y partidistas”.

Motivo por el cual promoverán que entre los profesores empeñen su preparación, su experiencia profesional, la autonomía curricular, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico, lo anterior pretenden que se aplique para el codiseño del Programa Analítico y para el uso de los libros y los diversos materiales educativos.

“Defenderemos los Libros de Texto Gratuitos, porque son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas”.

Por otra parte, el SNTE rechazó a los llamados a la quema o destrucción masiva de Libros de Texto Gratuitos, pues consideran que se trata de una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural.

Nuevas materias y con portada para cada materia fue que se modificaron los libros en 1972 (SEP)

Sin embargo, destacaron que respetan los derechos y las libertades de todas las personas para hacer política, pero al mismo tiempo, demandaron que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés debería convertir a la escuela o su educación en un campo de disputas, por lo tanto solicitaron que se deje en paz y en libertad de esas problemáticas a ese sector.

“Desde el SNTE sostenemos que los LTG son un logro histórico, una política pública que debe quedar fuera de disputas partidistas. Este logro ha trascendido y trascenderá coyunturas electorales”, por lo tanto consideran que nadie tendrá la capacidad de vulnerar el sistema educativo nacional. Así como tampoco podrán destruir los LTG, motivo por el cual están dispuestos a apoyar todos los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación pública del país.

Se desató polémica porque SEP solicitará maquetas sobre la eyaculación y menstruación

El contenido de los libros de primaria de la SEP ha sido motivo de debate desde su anuncio. Especialmente en esta ocasión, en la que se propusieron algunas actividades dirigidas a los alumnos.

Los ejercicios consisten en elaborar una maqueta del aparato reproductor femenino y una del aparato reproductor masculino. Hecho que desató tanto opiniones favorables como críticas por igual fue que a los alumnos se les pidió incluir en sus modelos representaciones de la menstruación y de la eyaculación.

Algunos de las repuestas en contra fueron las siguientes: “Todo a su tiempo, no hay necesidad.”, “No wey. La verdad están muy chicos para eso. Tal vez en sexto o primero de secundaria. Cuando yo iba en 5 no sabía eso”. Mientras que quienes estuvieron a favor argumentaron lo siguiente: “Lo van a relacionar, no sé... ¡CON UN PROCESO NATURAL que sucederá en su cuerpo tarde o temprano, “Las 1eras menstruaciones y erecciones ocurren entre los 10 y 13 años ¿hay que esperar hasta esas edad para explicarles que ocurre en su cuerpo?”