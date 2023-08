Mariana Echeverría confiesa que sufrió un ‘aborto retenido’; qué es y cuáles son las causas

Mariana Echeverría y su Bebé Estrella (@marianaecheve)

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez informaron hace unos días que perdieron a su segundo bebé, el cuál venía en camino.

La conductora de Me Caigo de Risa explicó de forma muy breve que estaba pasando por un momento muy complicado de su vida y pidió mucha empatía hacia su situación.

“Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti, Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muuuuy fuertes pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia”, puso en su Instagram.

Posteriormente, Mariana Echeverría reapareció en sus redes sociales y compartió con sus seguidores que había decidido ir “un día a la vez” y detalló que no dejaría de trabajar, pues “el show debe continuar”.

Mariana Echeverría tuvo un aborto retenido

Desde un live e historias en Instagram Mariana contó el pasado 03 de agosto que ya había dejado ropa de bebé en una casa hogar. También remarcó que lleva varias semanas sin poder ver a su esposo. Asimismo, explicó qué fue lo que sucedió con el bebé.

“Mi aborto fue uno no evolutivo y retenido, es decir, el bebé nunca salió de mi placenta. Estaba ahí, ni siquiera tuve cólicos, molestias, sangrado, nada. El bebé dejó de crecer y evolucionar dentro de mi panza”, señaló.

La famosa detalló que ella nunca llegó a percatarse de que había algo mal con el embarazo, pues nunca tuvo ningún tipo de sintomatología.

“Fue muy complicado, porque nunca me sentí mal, hasta que llegué al doctor y me dijo: ‘Este bebé ya no se va a dar, si quieres esperamos una semana más a que veamos si crece. Me hicieron estudios de sangre de todo y, efectivamente, no creció o no se desarrolló como debía”, sentenció y agregó:

“Me tuvieron que hacer un legrado que es lo peor que le pueden hacer a alguien. Es muy feo, es un proceso que yo no sabía cómo era”.

Aborto retenido: qué es y causas

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un aborto espontáneo puede definirse como “la pérdida espontánea en 2 o más ocasiones en forma consecutiva o alterna” de la gestación.

De acuerdo con el Manual MSD se sospecha que una persona gestante puede estar atravesando un aborto retenido cuando el útero no ha cambiado de tamaño durante el periodo del embarazo o “ccuando hay una beta-hCG cuantitativa baja para la edad gestacional o no se duplica en 48 o 72 h”.

En palabras un poco más simples, se dice que es la interrupción del embarazo donde el feto no es expulsado del cuerpo, por lo que la persona gestante no puede darse cuenta de la situación.

Debido a que el útero no se contrae y, por ende, no expulsa los restos del embrión, quien está gestando no tiene síntomas.