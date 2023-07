Peluquero se burla de niño tras corte de Peso Pluma; usuarios reaccionan y defienden al pequeño | VIDEO

Peluquero se burla de niño que pidió corte de Peso Pluma (Tiktok/Captura de pantalla)

Peso Pluma es uno de los cantantes más populares en la actualidad, pues con sus corridos tumbados logró posiconarse en muy poco tiempo dentro de los lugares más altos de la industria musical y no sólo en México, sino también a nivel internacional.

Además de éxitos como Ella baila sola o su sesión con Bizarrap, algo que caracteriza al jaliscience es su corte de cabello, el cual al mero estilo mullet ha causado gran controversia en el país.

Y es que, incluso, varias han sido las escuelas que han añadido a su reglamento que los alumnos no pueden utilizar el estilo de La Doble P y se argumenta que es por la posibilidad de que la apología a la violencia de sus canciones sigan perpetuándose.

Fue en este sentido que en TikTok se viralizó un niño que acudió a la peluquería para realizarse el corte de cabello de Hassan y, aunque el resultado quedó similar, fue el mismo peluquero quien se burló del pequeño.

Qué dijo el estilista

El clip que fue compartido por el usuario identificado como (@ricardomorales2593) alcanzó casi el medio millón de visualizaciones en esta red social.

“Este niño llegó pidiendo el corte de Peso Pluma, pero se le terminó viendo como los Tucanes de Tijuana y no lo digo en mala onda, hasta la mamá me dijo que se parecía”, comenzó a decir.

El estilista ahondó en que el tipo de corte era el correcto, pero debido al tipo de cabello del niño se veía diferente a lo esperado.

“El estilo es un mullet, pero como el niño tiene mucho pelo y lo tiene muy grueso, le da más a ese parecido del cabello. La verdad es que se fue contento”, terminó de decir.

En primera instancia, muchos usuarios en redes siguieron la broma y lanzaron chistes sobre el niño.

“Se fue contento... Saliendo de la peluquería, lloró hasta quedarse dormido”. “Tucanes ??? bronco wey.. Es choche”. “Mas bien se veia como ramon ayala”. “El de los temerarios”, colocaron.

No obstante, otros internautas se mostraron en desacuerdo de los chistes sobre el aspecto del menor.

“Con el niño no”. “De todas formas se le ve bien”. “Eh cortaselo bien, sí le quedaba, we”. “Lo tenías que peinar para abajo y no hacia atrás”. “Pues por algo se degrafila para quitar mucho volumen y no subirlo para burlarte y no alegar que no le quedo por culpa de él”, destacaron.

Usuarios en redes sociales se rieron de la situación(Tiktok ricardomorales2593)

Por qué Peso Pluma se peina así

“Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin [Bieber], de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber ‘Baby’”, recalcó La Doble P en una entrevista para Billboard.

Hassan comentó que para él resultaba muy difícil confiarle a alguien que le cortara el cabello, pero un día que estaba en otro país, la oportunidad le llegó de sorpresa.

“Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’”, relató.