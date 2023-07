Caso Ayotzinapa: Gualberto Ramírez, ex funcionario de la SEIDO, promovió un amparo contra su vinculación a proceso

Gualberto Ramírez promovió un amparo contra su vinculación a proceso (Cuartoscuro)

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” continúa siendo una herida abierta para el pueblo mexicano por la impunidad que ha permeado cada arista del también llamado Caso Ayotzinapa.

Si bien el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió su último informe sobre las investigaciones que se han realizado para esclarecer el crimen, algunos funcionarios salpicados por las dirigencias continúan enfrentando una ardua batalla ante la justicia mexicana, tal y como es el caso de Gualberto Ramírez.

Bajo ese tenor, recientemente trascendió que el ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) promovió un amparo en contra de su vinculación a proceso que a inicios del mes de julio determinó un juez de control por la presunta participación de Gualberto Ramírez en los delitos de tortura y desaparición forzada.

Gualberto Ramírez es señalado por los delitos de desaparición forzada y tortura (Foto: CUARTOSCURO)

De acuerdo con información difundida por el medio Milenio, el recurso legal promovido por la defensa del ex funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fue presentado ante el juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, no obstante, no ha sido admitida a trámite.

Asimismo trascendió que la jueza Luz María Ortega Tlapa publicó un acuerdo en el que se ordena a Gualberto Ramírez aclarar su demanda de garantías, acción para la cual contará con cinco días o, de lo contrario, se considerará como “no presentado”.

Fue a inicios del mes de julio cuando el juez Juan José Hernández Leyva, con sede en el Reclusorio Sur, determinó la vinculación a proceso de Gualberto Ramírez luego de considerar su participación en actos de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, un exintegrante del grupo delictivo Guerreros Unidos que fue señalado como uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas en la llamada “Verdad Histórica” que difundió la Procuraduría General de la República (PGR).

Con dichos precedentes al ex funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) también se le vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada, no obstante, el juez de control Juan José Hernández resolvió no procesarlo por delitos relacionados a la intervención de comunicaciones y elaboración de servidores públicos.

¿Qué papel presuntamente jugó Gualberto Ramírez en el Caso Ayotzinapa?

Fotografía de archivo de miles de personas protestando a siete años de la desaparición de los 43 de de Ayotzinapa, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

De acuerdo con las investigaciones que se han desplegado para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y para desmentir la llamada “Verdad Histórica” orquestada por la Procuraduría General de la República (PGR) que encabezaba Jesús Murillo Karam, el exintegrante de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, fue torturado en enero de 2015 durante un interrogatorio en el que también habría estado presente Tomás Zerón, exdirector de la otrora Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El Cepillo, como también era conocido Rodríguez Salgado, fue supuestamente torturado en presencia de altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo Gualberto Ramírez.

El ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue detenido por elementos de la Procuraduría Federal Ministerial (PFM) el pasado domingo 25 de junio en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con el boletín expuesto en el Registro Nacional de Detenciones, la orden de aprehensión se cumplimentó cerca de las 11:15 horas a la altura de la carretera federal México-Pachuca. Posteriormente, Gualberto Ramírez fue trasladado a las inmediaciones del Reclusorio Sur, desde donde actualmente se encuentra enfrentando su proceso judicial por el Caso Ayotzinapa.