Reviven video viral en el que Xóchitl Gálvez parodió a AMLO: “Ni ganará ya sabes quien”

(Impresión de pantalla)

En las redes sociales suelen recordarse algunos hechos del pasado que quizá podrían estar en coyuntura con el presente. Tal es el caso de un video en el que la ahora aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), imita al ahora presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el video, que comenzó a circular por medio de las redes sociales, se ve a Gálvez imitando la vestimenta del Jefe del Ejecutivo, y parodiando su acento tabasqueño.

Al principio del video puede leerse: “¿Sabes por qué los candidatos de Morena nunca están solos?”. En seguida, aparecen fotografías de espectaculares y de propaganda de diferentes actores políticos pertenecientes a Morena acompañados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras esto, se vueleve a leer “Es muy sencillo”, para iniciar la parodia de Gálvez.

“Estimado pueblo de México, hola, no te confundas, no soy uno de esos tantos candidatitos de Morena que necesita salir en la foto con ya sabes quien (refiriéndose a AMLO), para ganar (...) Es un esfuerzo inútil, porque ni ganarán esos candidatitos ni ganará ya sabes quien”, señala Gálvez personificando a AMLO.

La senadora aclaró que el video no es reciente, pues se de la campaña al senado del 2018 Credito:Youtube@Xóchitl Gálvez

En seguida, aparecen imágenes de la ahora senadora, promocionándose para que se vote por ella y que llegue al Senado de la República, y después, aparece a cuadro señalando que “yo no necesito de padrino, yo solita, y sin ayuda, voy de frente y no me quito... Vota por los candidatos de el Frente. Mi xochitlcleta no la tiene ni Obama”, concluye.

El video, que tiene una duración de 1 minuto con 1 segundo, no es reciente. Y es que, ante la confusión de algunos internautas que pensaron que se había creado en los últimos días, en el contexto de los ataques del presidente López Obrador contra Gálvez, fue la misma senadora quien aclaró en su cuenta de Twitter que dicho video se había creado en la campaña del 2018, cuando buscaba ser senadora.

“He visto que de nuevo está rolando este video. Aclaro que no es reciente. Es de la campaña al senado del 2018. No se nos vaya a enojar YSQ”, posteó, acompañado del video.

La publicación de Gálvez mostró algunos comentarios de apoyo, mientras que otros no tanto. “Tienes a toda el ala dura y violenta de morena trabajando a marchas forzadas para difamarte e injuriarte, Xochitl. Yo por mi parte sigo quitando mantas ilegales, no estas sola Senadora, duro contra esos chundos morenacos, abrazote” (sic); “Usted tranquila y nosotros nerviosos. Siga echándole ganas que va muy bien y seguramente será nuestra próxima presidenta”; “La que tiene padrinos como Fox, Claudio X, Salinas de Gortari y José Ángel Gurría, alias Mr Fobaproa y que dice que no tiene padrinos El ladrón gritando “al ladrooooon”; “Otra vez colgándose del nombre de AMLO o qué hace señora Gálvez? Si no lo menciona usted no existe como política. ¿Ya renunció a su escaño en el Senado o todavía no? Se le paga para que trabaje no para estar en la grilla sin trabajar. ¿Cuándo deja su curul en el Senado?” (sic); “Xochitl eres fabulosa. Siempre hay un tiempo para hacer las cosas bajo el cielo. Tiempo para luchar, tiempo para reír, tiempo para trabajar...etc. tiempo para reírse del peje/demente. Bravo, adelante y sigue disfrutando la vida con inteligencia y felicidad” (sic), fueron algunos de los comentarios que pueden leerse.