Xóchitl Gálvez solicitará meter a AMLO en la lista de violentadores de mujeres

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por ejercer violencia en razón de género contra ella en diversas ocasiones. Por ello, indicó que acudiría con las autoridade correspondientes para pedir que sea agregado a la lista de violentadores.

Durante su visita al estado de Oaxaca, la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México exigió que el primer mandatario federal sea sancionado por sus distintos y señalamientos y críticas a su persona, por lo que debería sumarse a las personas responsables de violencia política contra las mujeres.

Mencionó que, como en otras ocasiones, pedirá la intervención de los tribunales, en donde aseguró salir victoriosa en el proceso.

“Eso lo que hace el presidente en contra de mí es violencia. Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, aseveró la senadora.

Durante su conferencia indicó que se habían rechazo sus acusaciones en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que destacó que se esta haciendo un violación a sus derechos al considerar que no que le presidente está ejerciendo “todo el poder del Estado”.

“¿Cuál es la violencia política en razón de género? Cuando una autoridad quiere impedir que tú llegues a un espacio de poder por ser mujer y el presidente me está echando todo el poder del Estado”, indicó la senadora.

Los enfrentamientos entre la senadora del Acción Nacional y AMLO se han intensificado en las últimas semanas, cuando se dio a conocer que la funcionaría levantó la mano para perfilarse a la candidatura presidencial por los partidos opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación (Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN).

Y es que el titular del Ejecutivo federal advirtió que comenzaría una investigación a las empresas de Xóchitl Gálvez, pues indicó que estas habían tenido contratos con el gobierno cuando ella era una funcionaria pública, por lo que la acusó de corrupción. Aunado a esto, presentó una lista de cifras de dichas instituciones para “comenzar” con las indagaciones.

En redes sociales, el presidente de la República cuestionó sobre la obtención de ingresos de las empresas de la senadora, pues aseguró que en varios años han ingresado más de un mil millones de pesos, de acuerdo a su registro.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1. 400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviado al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente.”, destacó el presidente.

Ante esto, la aspirante a la candidatura presidencial indicó que Andrés Manuel violó la ley al usar su poder para ingresar información fiscal, la cual debe ser secreta para todas las personas. No obstante, señaló que en sus cuentas personales no han encontrado “un peso mal habido”, por lo que resaltó no estar preocupada por las indagaciones que pudiera hacer.

“Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años, él prefiere un bandido como Nacho Valle, que se 15 mil millones de pesos”, destacó la senadora en entrevista.