López-Gatell se lanzó contra grupo que se manifestó por desabasto de medicamentos

López-Gatell respondió a desabasto de medicamentos psiquiátricos (Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se lanzó contra manifestantes que irrumpieron en una conferencia para denunciar desabasto de fármacos para el tratamientos de padecimientos psiquiátricos y neurológicos desde hace varios meses.

“Cofepris/Psicofarma exigimos solución al desabasto de medicamentos de medicamentos psquiátricos y neurológicos. La atención a la salud mental es un derecho humano”, se pudo leer en la manta que los protestantes llevaron al evento que se llevó a cabo en la alcaldía Iztacalco este 21 de julio.

El funcionario público mostró disposición a dialogar con el grupo de manifestantes y se comprometió a dar actualizaciones. Sin embargo, no dudó en expresar inconformidad con la forma en que llamaron su atención y los acusó de opacar otros temas con la misma importancia.

López-Gatell aseguró entender sus demandas al tratarse de una “necesidad humana de personas que tienen una situación de sufrimiento cotidiano porque no hay medicamentos” y las aceptó como válidas. No obstante consideró que no era justo que opacaran la participación del resto de asistentes.

Descripción:El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud acusó a los manifestantes de opacar otros temas Crédito: TW/@azucenau

“Pero si el tema de ustedes, por importante y legítimo que es, opaca el tema de la señora que está allí, de la señora que está allá, del señor que está allá, quieren decir que ustedes están arrogando la representatividad de todo mundo y eso no lo considero justo”.

El subsecretario insisitó en llegar a un consenso y pidió a los inconformes respeto. Sus palabras fueron recibidas entre aplausos de sus simpatizantes.

Por qué hay desabasto de medicamentos psiquiátricos

En febrero de este la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció la suspensión parcial de operaciones de la empresa Psicofarma S.A. de C.V., lo cual dio origen a un desabasto de medicamentos psiquiátricos.

El organismo detalló que detectó violaciones a las normas sanitarias NOM-164-SSA1-2015 y NOM-059-SSA1-2015 durante visitas a las plantas de Tlalpan y Azcapotzalco.

Cofepris suspendió parcialmente las operaciones de una compañía dedicada a la producción de medicamentos psiquiátricos (Unsplash)

Entre las anomalías detectadas por la Cofepris estaban la producción sin apego a buenas prácticas, ausencia de libros de control, uso de materia prima no contemplada en su licencia, venta de lotes de prueba como producto terminado y desecho de empaques sin seguir las medidas adecuadas, lo que podría propiciar la comercialización de productos falsificados.

Además, la dependencia confiscó materia prima y medicamentos controlados a la compañía, con el fin de analizarlos y determinar si eran aptos para su venta.

“De no cumplir con los estándares establecidos, el producto deberá ser destruido conforme a los dispuesto en la regulación nacional”, advirtió Cofepris en un comunicado.

Tres meses después de la suspensión parcial de Psicofarma, las autoridades sanitarias dieron un reporte con las actualizaciones en el caso.

Cofepris informó sobre avances en la solución del problema de desabasto (Getty Images)

En un comunicado emitido el 5 de mayo, Cofepris sostuvo que el fabricante avanzó en la resolución de irregularidades y que por tal motivo se llegaron a varios acuerdos.

Entre otras cosas, la Cofepris accedió a permitir la liberación de productos inmovilizados en el almacén de Vallejo para su venta al público en México, con la condición de que la compañía enviara certificados de análisis, orden de fabricación y sustento que avale el movimiento del producto de la planta de fabricación al almacén.

La dependencia puntualizó que se daría prioridad carbonato de litio, metilfenidato y clonazepam, en atención a las necesidades detectadas en el sector salud. La inclusión de la metadona en la lista de prioridades se mencionó como una posibilidad.

Psicofarma se comprometió también a subsanar las anomalías detectadas en sus plantas de Calzada de Tlalpan y División del Norte.

No obstante, los manifestantes que irrumpieron este viernes en la conferencia de López-Gatell denunciaron la persistencia del desabasto de medicamentes psiquiátricos y neurológicos desde hace cuatro meses.