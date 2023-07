Joven es arrestado en su primer borrachera y desata burlas por llamar ‘señora’ a un policía | VIDEO

Joven borracho le dice señora a un policía (Captura de pantalla/Tiktok)

Lo que parecía ser un buen momento entre amigos, para un joven terminó en un extraño arresto que se viralizó en redes sociales debido a la reacción que tuvo al momento de ser abordado por los policías.

Fue a través de TikTok donde la usuaria Lizbeth Alegría (@lizbethalegriaa) compartió el momento en que un hombre, el cual aparentemente se había emborrachado por primera ocasión, se metió en algunos problemas que lo llevaron a una fuerte crisis de llanto.

En el clip, que cuenta con más de cinco millones de visualizaciones en esta plataforma, se puede leer en la descripción: “Cómo cuando es tu primera peda y se sale de control”.

Así, en el audiovisual se observa el instante en que el joven -quien evidentemente está bajo los efectos del alcohol- está siendo esposado por dos policías.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es que el implicado, ya muy desesperado comenzó a gritar, mientras lloraba: “Señora no, madre, madre, madre. Hago lo que quiera”.

joven le dice señora a policia (Tiktok/Captura de pantalla)

Aunque en un inicio varios cibernautas creyeron que el joven estaba confundido y le estaba diciendo “señora” a uno de los elementos de seguridad, en realidad se alcanza ver que el muchacho le estaba hablando a una mujer, la cual presuntamente fue quien llamó a la patrulla.

Posteriormente se escucha a los policías decirle al joven que lo habían acusado de drogarse, a lo que él no dudó en defenderse y comenzó a suplicar una vez más.

“No uso drogas, señora, yo trabajo en redes sociales”, dijo.

Usuarios estallan en burlas

El clip no tardó en circular y miles de usuarios de TikTok reflexionaron sobre el momento que acababan de presenciar, no sin antes, reírse un poco de la reacción del joven y asegurar que a varios les pudo pasar algo similar.

“Las anécdotas de peda son para siempre”. “El policía... no me diga señora, dime señorita”. “Menos mal que en mis tiempos no habían redes sociales”. “Yo tratando de descubrir por qué le dice señora al señor”, son algunas de las menciones que aparecen en esta red social.

Usuarios en redes sociales viralizaron el momento (Tiktok lizbethalegriaa)

Cabe señalar que es común en redes sociales encontrarse personas que pasan momentos bochornosos bajo los influjos del alcohol, uno de los primeros casos virales en México sucedió hace algunos años, cuando un hombre que fue captado en Tepic ,Nayarit, en 2011 repartía su enseñanza de vida:

“El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices ‘lo voy a hacer’”.

El hombre se volvió sumamente viral debido a que en el mismo clip se le escuchaba gritar lo más fuerte posible “Fua”, en repetidas ocasiones.