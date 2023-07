“Se les va a levantar”: narcomensaje con siglas del CJNG amenazó a comerciantes de Tlaxcala

Las autoridades realizaron el retiro de la manta (FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Fue encontrado un mensaje amenazante en Tlaxcala en contra de pobladores y dueños de negocios y en una parte de la manta el sujeto que la firmó a aseguró que cuenta con el apoyó del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El material fue hallado durante la mañana del martes 18 de julio en Tlaxcala, tras el hallazgo las autoridades removieron la manta que, según reportes preliminares, el texto amenazante fue hallado en la zona conocida como El Trébol, luego de reportes al número de emergencia 911.

“Para toda la población de La Loma Xicotencal y sus alrededores este es el primer y único aviso que se le dará a todos. Los negocios se van a aliniar con el cobro de las cuotas de piso de sus establecimientos junto con todos los narcomenudistas” (sic), se pudo leer en el texto.

El texto amenazante estaba firmado por "El Mena" (Foto: Facebook/Fuerza Coordinada Tlaxcala)

Reportes no confirmados indicaron que la manta medía metro y medio de ancho y unos 40 centímetros de alto. También se pudo leer que El Mena -sujeto que firmó el mensaje- no quiere la presencia de autoridades.

“A todos los que no trabajen para esta línea se les va a levantar como se ha venido haciendo y no queremos que los de la GN ni los estatales se involucren, traigo el apoyo del CJNG para levantar a quien no se quiera aliniar” (sic), decía el resto de la manta.

El otro narcomensaje abandonado en Tlaxcala

No es la primera vez que aparece un narcomensaje vinculado al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pues el pasado 28 de junio fue hallada otra manta que tenía las siglas de la organización delictiva. En dicha ocasión el texto iba dirigido al alcalde Hildeberto Pérez Álvarez y se solicitaba la destitución de algunos funcionarios.

El mensaje iba dirigido al edil Hildeberto Pérez Foto: TW/ElBarrocoTLX

“Primer y único comunicado. Presidente de mierdx, queremos las cabezas de Óscar Saldaña, Ricardo (ilegible) Javier (ilegible) Alan Salgado Att: CJNG”, decía en dicha ocasión el mensaje amenazante.

La postura de las autoridades de Tlaxcala tras el hallazgo de dicha manta fue que en la entidad no opera el grupo criminal. Fue el Ayuntamiento de Zacatelco el que compartió un comunicado en el que descartó que en el municipio opere el cártel de las cuatro letras.

“Descartamos que opere una célula delictiva en el municipio, la cual supuestamente colocó la mañana de este miércoles, 28 de junio, una manta en uno de los puentes peatonales de la demarcación para exigir la inmediata destitución de funcionarios públicos”

En dicha ocasión las autoridades también solicitaron a la ciudadanía que no creyera en todas las publicaciones que vea y además pidieron la intervención de autoridades estatales y federales con el objetivo de encontrar a los posibles responsables.

Narcomensaje en contra de gobernadora de Tlaxcala

El narcomensaje fue compartido a través de redes sociales (Foto: Twitter/@janethleontv)

En otras acciones, el pasado mes de abril en una manta firmada con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación fue amenazada la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, así como al secretario de Seguridad de la entidad, Ramón Celaya.

“Gobernadora, deje de proteger a su marrano Celaya [es decir, Ramón Celaya Gamboa, secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad] que está puesto con los marranos para tener el control. Seguirá la limpia”, decía la manta en dicha ocasión. Dicho material fue retirado por miembros de la Guardia Nacional.

En dicha ocasión la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala aseguró que fue un “mensaje fabricado” y que tenía el objetivo de desprestigiar a los funcionarios públicos que fueron mencionados en el mensaje que fue encontrado junto con una cabeza de cerdo colgada en la carretera Tlaxcala - Apizaco.