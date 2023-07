José Joel exigirá cuentas a Sergio Mayer sobre regalías de José José

José José afirma que Mayer "envolvió" a su papá para firmarle documentos engañosos (Fotos: Instagram)

Sergio Mayer se vio envuelto en la polémica cuando fue acusado de apropiarse indebidamente de las regalías digitales de las canciones de José José durante 2021. Y es que según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor queactualmente se encuentra al interior de La casa de los famosos México comenzó a recibir ingresos generados por la música del “príncipe de la canción” tras su muerte.

Te puede interesar: ¿Por qué escogió a Sergio Mayer? Issabela Camil confesó que fue cortejada por Alec Baldwin

Esta versión ha sido respaldada por José Josel Sosa, hijo mayor del fallecido cantante, quien asegura que Mayer se aprovechó de su cercanía con su papá para hacerle firmar documentos que terminarían beneficiándolo a él por las ganancias generadas de reproducciones digitales y un canal de YouTube.

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, el hijo de Anel Noreña declaró que la situación aún queda pendiente de aclararse, por lo que Sergio Mayer deberá entregarle cuentas una vez que termine el reality show de Televisa Univisión en el que participa actualmente.

Te puede interesar: Por qué Sergio Mayer se quebró en ‘La Casa de los Famosos México’

“Todos lo hacen por ayudar a mi papá, fíjate qué lindos”, dijo sarcásticamente el cantante de 47 años. “Ahí hay que platicar, ya lo hemos platicado, no se trata de satanizar a este hombre (Mayer), pero algo hizo, por supuesto que algo hizo, algo está firmado..., está mi papá que en paz descanse y definitivamente ojo, porque ya también lo vi que dice ‘No, pero las regalías de la disquera’, no, él tiene que ver con las regalías de las plataformas digitales, muy diferente a las disquera, por eso dice ‘No, yo no tengo nada que ver’, no , con la regalías no, pero vamos por partes”, expresó.

El hijo de Anel Noreña desea que el ex diputado aclare el asunto financiero de su padre en torno a las regalías digitales (Fotos: Instagram @josejoeloficial / @sergiomayerb)

El también actor explicó que en los últimos años de vida de José José, Sergio Mayer busco su cercanía y la de Sara Salazar, pensando que ella se quedarían con la herencia del intérprete de La nave del olvido, lo cual finalmente no ocurrió así.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: “Team Infierno” planea inesperada estrategia para salir nominados todos

“Muere mi papá y acuérdense que él (Mayer) se fue a meter con las Saras pensando que eran las ganonas, a nosotros nos malmiró, medio que ahí nos dio el pésame, él estaba ‘Team Sara’ porque pensábamos todos que esa iba a ser la respuesta y oh gran sorpresa. Entonces, ya llegaremos con Sergio y vamos a ver qué nos dice”, añadió.

José Joel refirió que su famoso padre no pudo estar al tanto del impacto de su obra musical en internet y las plataformas digitales, pues siempre se mantuvo ajeno a la tecnología.

“Mi papá nunca se metió con nadie, mi papá nunca fue de redes ni mucho menos, los cuatro, cinco o seis últimos años de su vida no quería saber nada de redes sociales, no le interesaba tener ni el Face, ni el Whats ni nada, él era él y con quien estaba y a quien veía se entregaba. Me da mucho gusto que reconozcan esa parte del artista”, expresó el famoso, y aclaró que aún hay mucho por hacer respecto a la aclaración de las regalías por la música del artista fallecido en 2019.

José Joel explicó que Sergio Mayer se acercó por interés a José José en sus últimos años de vida (Foto: Instagram/@joejoeloficial)

“Las principales regalías o lo que estamos aterrizando en primera instancia es todo lo que tiene que ver con el legado de mi papá, más allá de los dineros y de dónde quedó la bolita, nos interesa mucho que haya un orden en cuanto a su imagen, nombre y logo”, explicó.

“Ya después de eso iremos viendo si hay algún dinerito porque hay que pagar las deudas, porque siempre hay deudas y en base a eso ya ver qué es lo que sigue, para entonces poder hacer que si la loción, que si la gorrita, qué se yo. Entonces vamos despacito, pero sí hemos ido avanzando y esperamos antes de que termine el año poderlos juntar y decirles ‘ya está esto listo, vamos para adelante’.”, dijo el cantante a diversos reporteros en su encuentro.