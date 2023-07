¿Es el fin de Grupo Firme? Eduin caz fue captado llorando en El Salvador | VIDEO

El cantante rompió en llanto tras cancelación de un concierto en El Salvador (Fotos: capturaIG/@eduincaz)

¿Grupo Firme en decadencia?, esta es la pregunta que miles de sus fans han externado en redes sociales debido a una serie de malos comportamientos que han tenido sus estrellas durante recientes presentaciones en vivo. Sin embargo, un reciente video de Eduin Caz llorando bajo la lluvia ha dado de nueva cuenta de qué hablar entre sus fans, quienes le han externado su preocupación en redes sociales.

El vocalista de la agrupación de regional mexicano compartió en su cuenta de Instagram diversos clips bajo la descripción “Y si me caigo pues me vuelvo a levantar. Nos vemos el martes 18 de julio en El Salvador. Puro Grupo Firme”, desatando cientos de preguntas entre sus seguidores.

El hermano menor de Jhonny Caz subió dichos videos debido a que se tuvo que cancelar una presentación de la agrupación responsable de éxitos como En Tu Perra Vida, Qué Onda Perdida y El Tóxico. Pese a ello, las polémicas para el cantante ha alarmado a sus fans, pues algunos consideran que los excesos en su vida están poniendo en riesgo su carrera y aunque en esta ocasión no fue cuestión de él o sus compañeros,si no del clima, los señalamientos no terminan.

Eduin Caz el “ojo del huracán”

Las polémicas que enfrenta el vocalista principal de la banda de regional mexicano ha alarmado a sus fans, pues algunos consideran que los excesos en su vida están poniendo en riesgo su carrera

De forma reciente, Eduin Caz también causó gran controversia en redes sociales luego de que fingió un orgasmo en un concierto en vivo, que incomodando a todos los presentes que más allá de tomarlo con humor ahora incluso piden la cancelación de la banda de regional mexicano.

El ex esposo de Daisy Anahy ha sido duramente criticado en redes sociales por dicha acción que al principio fue viralizada por los asistentes de la presentación donde ocurrió.

Pero a través de la cuenta en Instagram de la nombrada Banda Fenómeno, lo volvieron a revivir pensando en que podría convertirse en un divertido momento para sus millones de seguidores, obteniendo una respuesta contraria y ola masiva de críticas que más allá de mostrar una preocupación por el cantante o el resto de los integrantes, exhortan a frenar la nueva imagen que dan y regresar a sus orígenes o cumplirán su advertencia: dejar de ser escuchados.

Fans piden la cancelación de la banda en redes sociales Credito-IG@grupofirme

“Cuando ya llevan media hora de puros besos”, se puede escuchar en el intro del video que tiene como imagen de fondo a Eduin Caz en el piso fingiendo un orgasmo y haciendo su clásico baile “sensual” que ha sido calificado de “grotesco”. “Traigo un pinch* orgasmo aquí en mi cuerpo a la verg*. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo”, expresó el famoso.

2023: ¿un mal año para la carrera y vida de Eduin Caz?

El 2023 para Eduin Caz no pinta bien, pues las polémicas y duras críticas hacia su persona se han convertido en una constante que lo ha perseguido en su vida personal y laboral, siendo su más reciente cambio de look el motivo por el que ha recibido una dura ola de críticas e incluso ha sido comparado con otro famoso más controversial que él: el rapero 6ix9ine.