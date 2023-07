Maya Nazor presumió cirugías y recibió críticas: “Implantes y lipo”

La influencer será modelo en la portada de una famosa revista próximamente (Foto: Instagram)

Maya Nazor, influencer y ex pareja del rapero Santa Fe Klan, ha sorprendido a sus seguidores al haberse sometido recientemente a un par de intervenciones estéticas, lo que la modelo ha presumido en sus redes sociales.

Sin embargo la decisión de la madre del primer hijo de Santa Fe Klan ha dividido opiniones, pues muchos aseguran que posee una belleza natural que no requiere “ayudaditas” artificiales.

La creadora de contenido nacida en Cuernavaca Morelos se ha visto envuelta en la polémica desde que terminó su relación con el popular rapero a sólo tres meses de que nació el pequeño Luka.

Pese a ello, se les ha visto conviviendo juntos en familia, aunque al cantante de Te iré a buscar se le relacionó sentimentalmente con Karely Ruiz, luego de que la modelo regiomontana apareciera en sus recientes videos.

Lo cierto es que luego del reciente paseo en los parques de Orlando, Florida entre Maya, Ángel Quezada –nombre real del rapero de 23 años- y el bebé, la madre de familia se sometió a una importante operación que mejorará su autoestima, según lo ha comentado.

La ex pareja convivió junto a su hijo en Disney World Orlando (Instagram: @santa_fe_klan_473)

A través de las redes sociales compartió un video desde el hospital, donde acudió a realizarse un cambio físico innecesario para muchos. Maya optó por aumentar el tamaño de su busto y adelgazar sus brazos para obtener una silueta más estética.

Y es que al parecer, la famosa se convertirá en la modelo de portada de la revista Playboy próximamente, por lo que desea lucir aún mejor.

Honestamente, la joven madre compartió su procedimiento, “Yo me hice mis implantes y lipo de brazo. Fue lo único que me hice; y, también me quitaron unos lunarcitos por aquí. Estoy muy contenta”.

En sus historias, el doctor que la operó explicó cómo fue el procedimiento en el que cambió de talla de copa. “Vamos terminando con la cirugía y quiero que vean cómo quedó el resultado. El escote quedó bonito. Se ven bien proyectadas, bien redondas, una pequeña separación, colocamos un implante de 420 detrás del músculo”.

Nazor se sometió a implantes mamarios tras dar a luz a su hijo Luka (Foto: Instagram)

Sin embargo la emoción de la joven de 24 años no fue compartida por algunos internautas, que comentaron en los redes sociales que solamente se hizo “un arreglito” para tratar de opacar a la supuesta conquista de su ex pareja.

“Muy hermosa, muy lindo y todo pero la verdad no lo necesitaba”, “Maya sabemos que el cuerpo de las mujeres no es el mismo y cambia mucho después de ser madre, pero es claro que te veías muy bien”

Algunos fans incluso dejaron memes y comentarios al respecto mencionando que tal vez Maya quería lucir como la estrella de OnlyFans, Karely Ruiz, quien se ha dejado ver al lado de Santa Fe Klan.

“Santa Fe Klan viendo cómo Maya se operó como Karely”, “Ya es mamá y dio lactancia, los pechos no quedan iguales”, “No manches, no cabe duda que nunca estamos satisfechas, algunos tan preciosos de cara y cuerpo”, “Le sacó a Santa Fe para la tuneada ahora que se vieron, ya hasta se le olvidó que el papá del morrillo grabó el video nopor”, “Ya con tantas bolas se va a parecer a todas las del montón, la Karely y mil más”, se puede leer al respecto de la reciente operación de la joven que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram.

A sus 24 años, la joven se sometió a un implante mamario, además de adelgazas sus brazos (Foto: Instagram)

Y es que los cambios habrían valido la pena para ella pues desde hace tiempo ya había declarado que posar para la revista “del coinejito” es un anhelo que guardaba desde su niñez, por lo que se espera que la sesión de fotos de la influencer cuente con una gran producción.