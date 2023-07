Gloria Trevi encaró a Poncho de Nigris por el secuestro de su esposo (fotos: ig/armandogomez73//ponchodenigris)

Poncho de Nigris reveló hace algunas semanas que su ex suegra se encontraba en prisión por haber estado implicada en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi. En una platica con sus compañeros, el integrante de La Casa de los Famosos dio detalles de la situación.

Un mes después, Gloria Trevi fue invitada a convivir en el reality show y sorprendió a los integrantes de la casa, especialmente a Wendy Guevara, quien en más de una ocasión ha manifestado que es fanática de la intérprete de Todos me miran y que sus canciones la han marcado.

Luego de una breve y emotiva platica, la super estrella del pop mexicano se despidió de cada uno de los integrantes de la casa y compartió algunas palabras con Poncho de Nigris acerca del oscuro episodio que marcó la vida de ambos.

Y es que la situación fue bastante traumática para los dos, pues Gloria vivió el terror del secuestro de un ser querido mientras que Poncho de Nigris no pudo localizar a su hija durante un tiempo.

¿Qué le dijo Gloria Trevi a Poncho de Nigris en su vista a La Casa de los Famosos?

La cantante mexicana compartió anécdotas con los integrantes, lloró al hablar de su vida, les mostró el video de su más reciente sencillo Medusa y hasta los puso a bailar. Regaló joyas a cada uno de ellos y se tomó el tiempo de despedirse por separado.

Gloria Trevi habló con Poncho de Nigris sobre el secuestro de su esposo

Cuando llegó el momento de decirle adiós a Poncho de Nigris, la intérprete de Vestida de azúcar se acercó y comentó el testimonio que el originario de Monterrey reveló hace algunas semanas dentro de la casa, mientras Wendy Guevara y Barby Juárez los miraban.

Gloria Trevi, sin ningún titubeó, se sinceró: “Cuando te vi platicar dije ‘wow’, cómo a veces las personas... tú tienes una versión, yo tengo una versión, no nos juntamos a platicar y entonces no se aclaran las cosas, pero para mí quedó muy claro cuando hablaste”.

Algo nervioso, Poncho preguntó: “¿Lo que dije estuvo bien? Porque es la verdad que yo creo”, y la cantante le respondió con una sonrisa: “Muy bien”.

Luego de esta aclaración, Gloria Trevi aprovechó el momento para hablar sobre la hija del famoso, de quien es madrina. “Y tu hija es una hermosa, y de verdad quisiera cumplir con ella también”.

Finalmente, Poncho de Nigris prometió a Gloria Trevi hablar mejor y arreglar las cosas una vez que se encuentre fuera de La Casa de los Famosos, y ella le respondió con un abrazo diciéndole: “Vas a ver que sí”.

La cantante sorprendió a los integrantes de "La Casa de los Famosos" con una visita inesperada

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su exsuegra implicada en el secuestro del esposo de Gloria Trevi?

“La mamá de mi hija era comadre de Gloria Trevi y después de un palenque la invitó a su casa. La mamá de mi hija no tuvo nada que ver. La abuela de mi hija (madre de su ex) saliendo de la carne asada que habían organizado en su casa le puso unos secuestradores y secuestraron al esposo de Gloria”, contó el regiomontano a Wendy y otros compañeros de la casa.

Según el testimonio de Poncho de Nigris, después de esta situación, dejó de ver a su pequeña hija pues la madre se la llevó a Estados Unidos. Él trató de buscarla pero no la encontró por mucho tiempo: “Ellas desaparecieron un rato”.

Después de un tiempo, su ex suegra, que presuntamente fue la que dio el pitazo para que se llevara a cabo el secuestro del esposo de Gloria Trevi, fue detenida. “La mamá (de su ex) está en la cárcel, no sé si vaya a salir o no”.