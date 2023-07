¿Qué presidente de México eres según tus vibras aesthetic? En redes sociales tienen la respuesta

Tik Tok.

Por medio de la red social Tik Tok le llegó al mundo la guía definitiva para conocer cuál presidente de México eres, según tus gustos, tu estilo y toda tu aura aesthetic en general. Para que puedas conocer la respuesta no existe mucha ciencia, simplemente ser una persona observadora, muy analítica, pero sobre todo muy honesta contigo misma y los demás. Así sin ninguna pena podrías alzar la voz y decir con orgullo: “soy ese”.

Te puede interesar: Tunden en redes a española por pedir que no menosprecien a su país creyendo que es como México | VIDEO

Las imágenes fueron creadas por Luneta (@luneta_mami), quien vio la inquietud de las chicas estadounidenses por saber a qué presidente de su nación se parecen. “Vi la versión gringa y lo quise hacer”. Desde luego puso mucha atención y enfoque para configurar la versión mexicana del trend. Y es que existen bastantes diferencias entre, por ejemplo, Abraham Lincoln y Felipe Calderón.

Finalmente diseñó cada una de las imágenes con atención y aunque la colección no incluye a todos los hombres que han pasado por la silla presidencial, sí incluyó quizás a aquellos que son más fáciles de traducir en un campo semántico “asterisk” que sea fácilmente identificable por el resto.

Te puede interesar: ¿Fue mexicano en su otra vida? Usuaria de redes se viraliza por su ‘descabellada’ reacción al niño etíope que ama las quesadillas

Los jefes de Estado elegidos fueron los siguientes:

Guadalupe Victoria

Porfirio Díaz

Benito Juárez

Vicente Fox

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador

Carlos Salinas de Gortari

Lázaro Cárdenas

Plutarco Elías Calles

Francisco I. Madero

Ernesto Zedillo

Maximiliano de Habsburgo

Antonio López de Santa Anna

¿Qué presidente de México eres?

Santa Anna

Te puede interesar: Los mejores memes que nos dejaron las fotos de los conductores de VLA abrazando un árbol

Sin duda era una persona tierna con cierto rasgos infantiles. Los colores pasteles son lo tuyo, así como los sabores dulces en refreshers y hasta en lipsticks. Tienes un crush con Estados Unidos.

Tik Tok.

Maximiliano de Habsburgo

Eres una persona sencilla, pero de gustos muy tiernos. El negro no va contigo, pero sí todos los claros y los rosas. Sin duda te gusta hacer tu sesión de skin care todas las noches mientras bebes un té de hierbas suaves cítricas y tienes un poco de lectura.

Tik Tok.

Felipe Calderón

Eres esa bandida que no sabe estar encerrada y cuyos mejores momentos son aquellos con tus amigas en algún lugar fresón donde vendan alcohol. No te dejas de nadie. Fan del Bacardí y de Jenni Rivera.

Tik Tok.

Guadalupe Victoria

Tu abuelita vive en ti, así como sus buenos modales que aprendió en un colegio para señoritas del buen pensar. Un tipo de escuela al que te gustaría asistir si tan sólo no hubieras nacido en la época incorrecta. El señor Darcy es el amor de tu vida.

Tik Tok.

Carlos Salinas de Gortari

Eres la mustia de tus amigas y tu color es el rojo pasión. Lo fuerte te gusta más, por eso pides tu café frío con doble shot. Te drogas, pero tus papás no lo saben, ellos creen que acudes con tu grupo de la iglesia todos los viernes. Te quedas con los cambios.

Tik Tok.

Porfirio Díaz

Eres elegante y sabes que el negro te hace ver más delgada. Tienes ese aura de femme fatale de mujer imposible de James Bond. Te gusta lo estético, lo caro y tu personalidad es tan sobria en apariencia como las películas de Yorgos Lanthimos que tanto te gusta ver en la Cineteca. Eres la progresista de tu grupo de amigas.

Tik Tok.

Enrique Peña Nieto

Te gusta la vida fitness, pero sobre todo conectar con la naturaleza a cada momento. La arboterapia y la música de Enya son tu día a día. Lo minimalista va contigo. Si te comes un taco te indigestas. Crees que el cinco es menor que el uno.

Tik Tok.

Lázaro Cárdenas

Te gusta el otoño y los atardeceres rojizos, mismos que aprovechas para sentarte en la terraza a leer un buen libro biográfico sobre tus artistas favoritos. Medio brujita, te gusta cargar con cuarzos energéticos para andar al cien todos los días. Te expropias las citas literarias y las pones en Instagram.

Tik Tok.

Vicente Fox

El color rosa es lo tuyo de una forma muy enserio. Tu familia tiene un rancho. No confías en las niñas que visten de negro, ni en las que no les gusta arreglarse. Tienes el sueño frustrado de ser bailarina y no te gusta dejar para mañana lo que puedas hacer HOY.

Tik Tok.

Benito Juárez

El peinado de ladito con mucho gel es lo tuyo. Te gusta leer libros de energías y la ley de la atracción. Tienes tus piedritas especiales a las que les inyectas tu propia energía. Manifiestas todo el tiempo. Te gusta respetar a los demás para llevarla relax.

Tik Tok.

AMLO

Eres la otaku de tus amigas. Miniso es tu tienda favorita, al igual que esas tiendas de regalos japonesas. Crees que la cultura oriental es el nuevo movimiento, el de la transformación. A veces eres aferrada.

Tik Tok.

Francisco I Madero

Tus autores favoritos son Arthur Conan Doyle y Lovecraft. Genuinamente crees que Cthulhu existe y lo veneras en secreto. Sólo vino tinto, nunca Fourloko. Te enojaste mucho porque no alcanzaste boletos para ver a Evanescence en el Teatro Metropolitan.

Tik Tok.

Ernesto Zedillo

Vives atrapada en los noventa y dosmiles. Sólo fuiste a un 90′s Pop Tour, pero pretendes ir a todas las versiones diferentes que existan de los 2000′s Pop Tour. Te encantó que Rosalía usó en su concierto el fondo de Windows 95. Todavía esperas por el regreso del infrarrojo en los celulares.