MCCI le responde a AMLO: “No hacemos investigación bajo pedido”

MCCI le señaló a AMLO que no hacen investigaciones por pedido (Foto: especial)

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) le contestó de nuevo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora por la petición de que la asociación civil investigue las supuestas irregularidades de los contratos de la empresa de la senadora Xóchitl Gálvez.

Fue a través de sus redes sociales, que MCCI acusó al mandatario de la distribución de “un hipervínculo sospechoso” que advierte sobre el peligro de abrirlo.

La asociación civil dijo que no siguen órdenes y que no investigarán temas que no son acordes a si línea editorial: “en MCCI no hacemos investigaciones bajo pedido de nadie: gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente”, señalaron en su comunicado.

Por igual, le recuerdan al mandatario mexicano que la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es la Dra. María Amparo Casar y no el empresario Claudio X. González, a quien en diversas ocasiones ha señalado como las persona que dirige la asociación.

Investigaciones con criterios editoriales

En su comunicado, señalaron que los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de directores del organismo social, “nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía denunciando con evidencias”.

Por igual, le recordaron a López Obrador que en caso de haber elementos de corrupción con las empresas de la senadora del PAN, haga las denuncias correspondientes y proceda conforme a los medios institucionales, ya que “para eso son autoridad”.

“Si usted, presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad”, destacaron.

Por ultimo, MCCI pidió al AMLO que dé seguimiento a las diversas investigaciones donde se ha señalado casos de corrupción, donde señalaron que siguen impunes, “si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente, atienda los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno, los cuales, desgraciadamente, siguen impunes”.

Reto a investigar

Casa en Texas de José Ramon López Beltran y Carolyn Adams (Foto: MCCI)

Después del reportaje de Contralínea, donde se señaló que MCCI habría gastado 619 mil pesos por la investigación conocida como “La casa gris” y que fuera retomado por Andrés Manuel López en La Mañanera, el mandatario lanzó un reto al cofundador de la organización civil y ex presidente de la misma, Claudio X. González, a investigar presuntos actos de corrupción de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“A eso se dedican ¿no? ¿No hacen investigaciones?”, expresó el Jefe del Ejecutivo en tono irónico asegurando que, de llevarse a cabo el reportaje él reconocería que “su asociación sí está en contra de la corrupción”.