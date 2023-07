¿Fue mexicano en su otra vida? Usuaria de redes se viraliza por su ‘descabellada’ reacción al niño etíope que ama las quesadillas

Capturas: Instagram/Tik Tok.

Hace algunos días se hizo viral el video de un niño etíope llamado Xavian que le hizo un berrinche a su mamá porque está desesperado por ser mexicano. El menor se puso a llorar, cruzó los brazos y mostró su furia mientras afirmaba que las quesadillas la comida que más le gustaba.

En el video la voz de su madre Belaynesh Gebre, le pregunta por qué está tan molesto y el niño dice que porque no lo dejan comer quesadillas. Ella le aclara constantemente: “Eres etíope, eres africano, eres negro”. “¿Quieres ser mexicano porque comes quesadillas?”, le pregunta su madre y el niño confirma que esa es la razón.

No obstante, por redes sociales se viralizó la afirmación de una mujer que tiene una respuesta muy diferente a la extraña insistencia del niño. Según ella, el pequeño Xavian es tan insistente en ser mexicano, llora, le duele, e incluso hace berrinche, porque todavía logra recordar que en su vida pasada de hecho lo fue. Fue mexicano.

“Eres etíope, eres africano, eres negro”, dice la mamá del pequeño a lo que él responde “yo quiero ser mexicano”. Crédito: Tiktok @belayneshgebre

El perfil en cuestión se puede encontrar a través de Instagram y se llama findthefairy. Pertenece a una chica que se dedica a ayudar a otras personas a explorar sus vidas pasadas y encontrar las respuestas a varios patrones de su vida presente. Al menos eso es lo que explica su perfil.

Allí se compartió el video del niño Xavian pero con un texto superpuesto que dice: “La alma de este niño recordando que fue mexicano en una vida pasada”.

En el cuerpo del texto de la publicación, explicó un poco más sobre sus afirmaciones. Según ella este tipo de cosas pasan cuando disfrutaste mucho de aquella vida que en el ahora anhelas tener.

Captura: @findthefairy.

“Video de la semana: Me compartieron este video en el cual un niño está enojado por no ser mexicano en esta vida”, escribe en su publicación. “Normalmente sucede cuando disfrutaste mucho una vida pasada, en este caso cuando él fue mexicano”.

Después pregunta a los internautas si a ellos les ha costado mucho trabajo algún tema durante la infancia. Y luego aclara en un comentario que lo que “sentimos en la infancia, siempre está ligado a vidas pasadas”.

“Compartí este video debido a que lo que sentimos en la infancia está ligado a vidas pasadas. Tal vez este niño vivió una vida pasada super reciente y en un lugar como en el Norte de México que amamos las quesadillas con queso jajaja”.

Internautas se burlan

Captura: Twitter.

El resto de los usuarios en redes sociales quedaron desconcertados ante las afirmaciones de la mujer que explora las vidas pasadas. La mayoría de ellos tomaron con humor sus aseveraciones y con mucho sarcasmo llegaron a la conclusión de que ellos en sus vidas pasadas también contaban con gustos muy particulares.

“Yo fui de Suiza en mi vida pasada y en ésta no puedo aceptar que tenga que ser colombiana”, comentó una persona a través de Twitter en donde el caso también fue viralizado.

“Cuando hubo bastante retraso mental en tu vida anterior y te quedó mucho sobrante para la siguiente...”, afirmó otra persona. “¿LA alma? Primero que terminen la primaria y después que se dediquen a estafar despistados”, sugirió otro usuario que señaló alguna faltas de gramática.

“Yo en mi otra vida fui pirata, por eso me robo el internet”, “A mi me gusta el rock británico, indudablemente fui John Lennon”, “Yo creo que fui José José en mi vida pasada, me gusta mucho el pedo” y “¿Eso quiere decir que en mi vida pasada era, Spider-Man?, fueron algunas respuestas destacadas.