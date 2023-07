Madre manda a trabajar a sus dos hijas y ellas la agreden; terminaron detenidas

Dos mujeres agredieron a su madre luego de que les pidiera buscar trabajo. (Jesús Avilés/Infobae)

Tres mujeres, una madre y sus dos hijas, fueron detenidas por elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital. Esto, luego de una discusión que tuvieron.

Te puede interesar: Denuncian brutal agresión a empleado de taquería Orinoco en Nuevo León; graban indignante VIDEO

El problema se habría dado luego de que la madre pidiera a sus hijas ir a buscar trabajo, algo que ofendió a las dos mujeres. Las hijas se negaron y denunciaron a su madre por agresiones. Según información difundida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien hace unos días fue amenazado de muerte por un supuesto grupo criminal, Marisol, nombre de la mamá, mandó a sus hijas, Itzel y Concepción, a buscar trabajo, pues, les dijo, no podían seguir de “haraganas” en su casa.

Por ello, las dos hijas se molestaron y agredieron a su madre, para después llamar a la policía, acusándo a su madre de agresiones. Sin embargo, según Jiménez, las tres mujeres fueron detenidas.

Te puede interesar: Tren Maya ofrece vacantes de más de 7 mil pesos mensuales: cómo postularte

La publicación del periodista de nota roja causó varias reacciones, pues muchos de sus seguidores criticaron que las hijas no quisieran trabajar. “Generaciones de Mazapán!!! Pero es culpa también de los papás que solapan actitudes, y cuando quieren reprenderlos, les da ansiedad; Es obvio esta generacion, puede estar leida y estudiada, o no!!! Pero llevan la pereza y mediocridad en la sangre; No es posible que ahora se llama agresión poner a trabajar a las señoritas; Que triste cuando ella como madre tenía que proteger a su hijas dándole la educación y las bases para ir creciendo en la vida; Pues si no respetan a la madre, lo siento pero a la calle, haber quien les da Asilo, quien les da de tragar, quién las viste, desgraciadamente la juventud está peor cada día” (sic), fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse de los seguidores de Jiménez.

Las tres mujeres terminaron detenidas. (@c4jimenez)

Amenazan de muerte a Carlos Jiménez

Hace unos días, el 6 de julio, se dio a conocer un video, en el que un supuesto grupo criminal amenaza al periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien difundió el caso de la madre que mandó a trabajar a sus hijas, por medio de su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Falleció Juan Bernardo Mejía, el joven que quedó en estado vegetativo por brutal golpiza en el Tolima

En un video que llegó hasta el teléfono celular del comunicador, se ve a un grupo de sujetos encapuchados y armados, quienes no se identifican como parte de algún grupo criminal en específico. En el video, se escucha decir a las personas que amenazan al periodista que “no hay lugar donde te puedas esconder de nosotros. Te vamos a cazar como un put* animal”.

Tras las amenazas, que fueron dadas a conocer por el mismo Jiménez, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en su conferencia de prensa mañanera que el periodista tendría protección.