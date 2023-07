Felipe Calderón acusó pacto “con criminales” en Guerrero

El expresidente mexicano se posicionó sobre lo que acontece en Guerrero (Cuartoscuro)

El expresidente Felipe Calderón reaccionó a los bloqueos que se han presentado en Guerrero y acusó un presunto pacto entre el gobierno local, encabezado por Evelyn Salgado, y un grupo criminal, así como otro que se habría dado entre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un grupo distinto.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que el exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) respondió a un mensaje de Héctor de Mauleón y secundó que la violencia no es en toda la entidad, sino que se ha establecido en la capital Chilpancingo, lugar donde se ubica la sede de los poderes, la zona militar, así como la universidad pública.

Sin embargo, dejó en claro que el gobierno sabría cuál es la situación en Guerrero, incluso que sabrían cuáles son los grupos que estarían detrás de los bloqueos, momento en el que especificó que “dicen”—aunque no explicó quiénes son que se realizaron pactos, además de que no usarán la fuerza, sino que buscan llegar a acuerdos.

“No, no es todo Guerrero, nomás la capital, sede de los Poderes Públicos, del gobernador, del Congreso y del Tribunal, de la zona militar, de la Universidad. Saben, reconocen que son grupos criminales y pactan con ellos. Dicen que la gobernadora pactó con un grupo y la alcaldesa con otro. Y además que no usarán la fuerza sino que dialogarán y llegarán a acuerdos”, fue la primera parte del mensaje que envió.

El expresidente arremetió contra la situación en Guerrero (Twitter/@FelipeCalderon)

No obstante, ahí no quedaron sus reclamos sobre los supuestos pactos y la ausencia del uso de la fuerza, pues también recordó que tanto la alcaldesa, la gobernadora y el Presidente de la República son emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Finalmente, refirió que el pueblo se encuentra abandonado y dejado a su suerte, debido a que le estarían diciendo que si los criminales los obligan a marcha, mejor no los confronten, por lo que sentenció que se está frente a un verdadero narcoestado “y no tonterías”, esto en referencia a que a él lo han señalado de supuestamente haber ocasionado ese término en todo el país.

“Y todas las autoridades: gobernadora, alcaldesa y Presidente de la República son de Morena. A la gente le dicen que si los criminales los obligan a marchar, que mejor no digan nada y no los confronten. Eso sí es un narcoestado y no tonterías. El pueblo abandonado por sus gobernantes y dejado a su suerte en manos de criminales”, concluyó.

Se registró un fuerte enfrentamiento entre habitantes de diferentes municipios de Chilpancingo contra Policía Estatal y Guardia Nacional (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

¿Qué pasó en Guerrero?

El pasado 10 de julio se reportaron bloqueos en la autopista del Sol durante varias horas, mientras que en la carretera Chilpancingo-Petaquillas se encontraban oficiales con la finalidad de que los manifestantes no bloquearan también esa vía, pero los esfuerzos fueron insuficientes.

De acuerdo a los reportes del pasado lunes, se contabilizaron alrededor de cinco mil habitantes en la parte sur de Chilpancingo, mismos que se habrían enfrentado a 700 miembros de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Aunado a lo anterior, cerca de las 21:00 horas, las autoridades informaron sobre la retención de cinco policías, cuatro integrantes de la GN, tres efectivos de la Secretaría General de Gobierno y un representante de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tras esto, durante la conferencia matutina de este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que los hechos en Guerrero fueron provocados para exigir la liberación de dos líderes del grupo criminal Los Ardillos.

Cerca de las 12:43 horas (tiempo del centro de México), el gobierno de la entidad informó que se llegó a un acuerdo para liberar a los 13 funcionarios y elementos de seguridad retenidos, además de que se restableció la circulación.