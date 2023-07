Diputada Jaqueline Hinojosa explota contra Antonio Attolini en pleno debate: “No me vuelvas a tocar, machito” | VIDEO

La legisladora del PRI participó junto con el militante morenista en un programa de debate, en donde los ánimos escalaron debido a que él invadió su espacio físico.

La diputada del PRI Jaqueline Hinojosa acusó de “machito” al exfuncionario de Morena, Antonio Attolini Murra, esto luego de que el morenista invadió su espacio físico, pese a que ella le pidió no hacerlo en repetidas ocasiones.

Fue durante un programa de debate en Milenio Televisión en el que ambos participaron que Attolini Murra intentó interrumpir la intervención de la diputada, al tiempo en que le tocó el brazo, hecho que generó la molestia de la legisladora.

“No me toques, por favor. No me toques”, le dijo al exaspirante a una diputación federal por el estado de Coahuila, un hecho que él no tomó en cuenta pues momentos después volvió a invadir su espacio, un acto que generó una respuesta aún más severa por parte de Jaqueline Hinojosa.

Y es que lejos de tomar la petición en serio, Antonio Attolini pareció haberlo tomado como un juego, pues acercaba repetidamente su mano hacia el brazo y el hombro de la legisladora priista.

La legisladora Jaqueline Hinojosa tachó a Antonio Attolini de "Machito" (FB/Jackie Hinojosa)

“No me vuelvas a tocar, no me vuelvas a tocar, machito”, dijo en la segunda ocasión Jaqueline Hinojosa ante la indiferencia sobre la petición por parte de Attolini. .

El video fue hecho público por la misma diputada del PRI, acompañado de un texto en el que se puede leer “Nunca falta el machirulo que trata de invadir tu espacio físico. No lo hagan y mucho menos en un debate un consejo les doy pq su amiga Jackie soy”, se lee en el mensaje.

En ese programa se debatía la estabilidad del PRI, principalmente luego de que cuatro legisladores de peso como lo son Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga.

Jaqueline Hinojosa en la marcha del 8M de 2022 en la Ciudad de México. (Foto: Twitter)

Jaqueline Hinojosa es diputada del PRI por el estado de Yucatán, en suplencia de la diputada Mariana Erandu Nassar, quien se separó de su cargo en marzo del año pasado.

Se trata de una de las legisladores que protestó hace un año luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó que algunas legisladores enviaban fotografías desnudas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Hinojosa Madrigal acusó a Layda Sansores de cualquier manejo indebido de material fotográfico, esto luego de que la mandataria aseguró tener posesión de dichas fotografías.