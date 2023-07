Maryfer Centeno aseguró que Marlon está celoso de la relación de Wendy Guevara y Nicola

Maryfer Centeno, Wendy Guevara, Marlon (TikTok/maryfercentenom) (Ig/soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara y Nicola Porcella han construido una bonita relación en La Casa de los Famosos. Y aunque la influencer ha dejado claro más de una vez que entre ellos no hay más que amistad, los coqueteos del peruano han llevado a creer a los internautas y espectadores que entre los dos hay un romance en puerta.

Ante esta situación, Marlon Colmenares, quien es el mejor amigo de Wendy fuera de la casa y que hace algunas semanas le regaló rosas desde un helicóptero, habló sobre Nicola Porcella y la relación que tiene con la integrante de Las Perdidas. Este video fue analizado por Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal.

Maryfer Centeno es conocida por su habilidad para leer los movimientos y gestos de los famosos en ciertas situaciones, por lo que su opinión goza de cierto prestigio entre sus seguidores.

“Recuerden que la chiquis (Wendy) es mi amiga, la chiquis puede tener pareja, puede tener novio y todo eso. Lo que yo no sé y no quiero decir nada, es si Nicola es de la comunidad. Lo repito, no lo sé. Pero si es verdad que a él le gusta ella y a ella le gusta él, eso lo puedo amar”, dijo Marlon en su video.

La experta en lenguaje corporal analizó al mejor amigo de la integrante de "Las perdidas" Crédito: Tiktok/maryfercentenom

La experta en lenguaje corporal comentó acerca de la transmisión en vivo del mexicano:

“Cuando tú estás celoso tu tono de voz tendría que ser relajado, no estarías con el mentón levantado ni te pones tan serio. Cuando estás celoso claro que te vas a poner serio. Yo sé, trae tantos filtros que se pregunta uno si serán chapitas o que será. De pronto levanta la cabeza y de alguna manera es evadiendo la realidad, pero también hay que decirlo, después vuelve a ver a la cámara como enfrentándose a ella, ¿por qué? porque le cuesta trabajo”.

Asimismo, notó que no solamente está celoso, sino que la relación entre Wendy y Nicola Porcella en realidad le duele. Maryfer Centeno dijo al respecto:

“Porque duele, porque seguramente es un tema que lo tiene afectado a tal grado que ve como se pasa los labios alrededor de la boca tratando de tranquilizarse. Sí le afecta. Yo quiero decirle que a mí sí me parece que está celoso. Se marcan más el surcos nasogenianos, y los cigomáticos, quiero que veas como está la ceja levantada, el tono de voz es más grave del que usa, sí está celoso”.

En los comentarios del video, los seguidores de Maryfer Centeno reaccionaron de una forma muy particular, manifestando que, el enojo y la actitud de Marlon frente a la relación amistosa de su amiga y Nicola tendría que ver con un tema económico.

Wendy y Nicola han construido una bonita amistad (Captura de pantalla/Vix)

Nicola Porcella insinuó que Marlon sólo quiere a Wendy por el dinero que podría ganar en la casa

En la cocina de La casa de los famosos, Wendy Guevara y Nicola Porcella tuvieron una pequeña discusión frente a Paul Stanley. El peruano comenzó a insinuar que el amigo de Wendy, Marlon, le había mandado rosas desde un helicóptero con el único propósito de obtener el dinero de la influencer.

Esto no le gustó nada a Wendy y defendió a su mejor amigo, como lo ha hecho en varias ocasiones dentro del reality show. Y es que el mexicano es muy importante para la integrante de Las perdidas, y así lo ha hecho ver varias veces.

Como Nicola no dejó de insinuar la “mala amistad” de Marlon, Wendy Guevara respondió con comentarios sobre los escándalos que tuvo Nicola en su país natal, Perú.

Del mismo modo, Paul Stanley alimentó la dinámica de discusión, y aunque todo fue entre risas, en sus caras hubo ciertos gestos de incomodidad.