Juan Osorio incluirá a Wendy Guevara en su próxima telenovela, pero no como protagonista por ser trans

Juan Osorio ya tiene bien definido el papel que llevará Wendy Guevara en su telenovela (Foto: Instagram)

Hace unas semanas Juan Osorio sorprendió a su hijo Emilio en el reality show donde participa y se mantiene como uno de los habitantes favoritos, La casa de los famosos México, pues acudió afuera de las instalaciones del programa ubicadas en Huixquilucan, Estado de México, para gritarle mensajes de apoyo, asimismo le mandó a decir algo a Wendy Guevara.

Y es que el productor de Televisa está consciente de la gran popularidad de la que goza la “Perdida”, quien se dio a conocer como creadora de contenido en las redes sociales, por lo que le expresó su intención de hacerla partícipe de una próxima telenovela en la que ya está trabajando.

Osorio prometió a la influencer que le dará un papel en un nuevo melodrama en el que ya trabaja “a marchas forzadas”, y se encuentra colaborando con los escritores del proyecto para definir totalmente el rol que jugará la joven oriunda de Guanajuato.

Sin embargo, el realizador informó que no le ofrecerá a Wendy el papel protagónico sino uno de soporte, ya que por el momento no está en sus planes contar con una mujer transexual o transgénero para estelarizar una de sus telenovelas.

Para Osorio, la influencer cuenta con un gran carisma que piensa capitalizar en su melodrama (Foto: Instagram: @juanosorio.oficial // Vix)

En un reciente encuentro con los medios, Osorio contó que se reunirá el próximo fin de semana con el grupo de escritores de la telenovela para terminar de afinar detalles y darle los toques finales a la historia.

Respecto al papel que le ofrecerá a la integrante de “Las Perdidas”, el ex esposo de Niruka Marcos prefirió no dar detalles, ya que aunque ya lo tiene muy bien definido, no quiere arruinar la sorpresa con el público y desea que sea la propia Wendy Guevara quien informe a sus fans los detalles de su inminente debut en las telenovelas.

“Estamos trabajando en este tema ya con los escritores, tengo reunión con los escritores el próximo fin de semana y ya para preparar la nueva historia. (El papel de Wendy) lo estamos preparando. Lo tenemos muy claro y sabemos a dónde vamos, pero si se los digo ya no será una sorpresa, prefiero que Wendy se los diga en cuanto salga”, expresó a su salida de Televisa el productor, quien destacó el carisma de la joven de 29 años.

“Porque la verdad es muy divertida, a esta chava le gira mucho el rollo y además déjame decirte que todo lo que hace impacta, le encanta a la gente, entonces es una gente que tiene mucho talento”, expresó.

Recientemente, la influencer narró los momentos difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

Al ser cuestionado sobre si la famosa estrella de internet se convertirá en la primera mujer transexual en protagonizar una telenovela en México y el mundo, Osorio respondió contundentemente que no, pues según él, aún no existe una apertura total para lograrlo.

“Yo creo que todavía no es el momento, en mi caso no lo haría todavía, porque obviamente tengo muy respetado al Canal de Las Estrellas y ahí todavía hay que ir cuidando esa parte, recuerden que yo hice ‘Los Aristemos’ y hablaba de eso”, expresó respecto a la pareja gay juvenil que mostró como parte de la telenovela de 2017 Mi marido tiene familia.

Wendy Guevara y su papel en la próxima telenovela de Juan Osorio

Apenas a finales de junio, Juan Osorio ya había hablado respecto al papel que prepara para “La Perdida”: “Creo que Wendy, si hace una participación siendo ella, no tratando de actuar, participando como ella es dentro de los personajes de una novela, puede ser bien interesante, muy divertido, maneja la comedia, quítale las malas palabras y es muy divertida”, agregó sobre la joven estrella de internet para el programa De primera mano.

La influencer se volvió tan popular que ahora explorará su faceta como actriz (Foto: @soywendyguevaraoficial)

Para Juan Osorio, la personalidad de Wendy es ideal para dar vida a un personaje recurrente y carismático, de extracción popular. “Creo que puede abonar y sumar dentro de una novela con un personaje que vaya adherido a los personajes principales, y como la historia que llevamos es muy popular, a ella le va muy bien”, añadió.